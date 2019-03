Digitale børn: Vores forældre aner intet om, hvad vi laver på nettet, og vi fortæller dem heller ikke noget

Sådan taler du med dit digitale barn

1. Vær åben og nysgerrig. Spørg interesseret ind til, hvad barnet godt kan lide at lave på nettet, og få det til at tale om, hvad der gør det glad og ked af det på nettet.

2. Du kan sagtens være nyttig, selv om du ikke forstår teknikken. Dit barn har ikke brug for teknisk support, det har børn styr på. De mangler dømmekraft og etik, og der er du eksperten.

3. Lav en aftale om, at dit barn altid kan fortælle dig, hvis det ser eller gør noget på nettet, uden at få skældud. Mange børn frygter løftede pegefingre og skældud, og det kan få dem til at tie.

4. Hvis du har svært ved at få samtalen i gang med et større barn, kan du tage udgangspunkt i en aktuel sag som mobiler i omklædningsrummet eller Umbrella-sagen. Brug generelle spørgsmål, så emnet bliver mindre sårbart og personligt for barnet at tale om.

Kilde: Sanne Lind, Børns Vilkår

Få flere råd her på det nye site, som Børns Vilkår har udviklet til forældre i samarbejde med TDC.

Vis mere