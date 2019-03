Spørg Søren Ryge: Vores kæmpestore ahorn ser syg ud, og vi er så bedrøvede

Søren Ryge Petersen besvarer læseres spørgsmål om have og natur. Her handler det om et træ i nød.

Charlotte Brøndsted: I Småland har vi et fritidshus. På grunden er to kæmpestore ahorntræer, der står som et par over for hinanden. Deres majestætiske fremtoning giver grunden signatur. De er årstiderne, de er historien om det sted (også lang tid før os), de symboliserer en form for evighed i alt andet, som forandrer sig.

Søren Ryge Petersen Han har skrevet om have, natur og dyr i Politiken siden 1984 og udgivet en række bøger. Skriv til: søren.ryge@pol.dk, eller send et brev til Politiken, Lørdagsliv, Rådhuspladsen 37, 1785 København V.

Men nu er det ene træ måske blevet sygt. Det har fået denne sorte sprække i barken. Løvet har vi endnu ikke bemærket noget anderledes ved, men vi har måske heller ikke rigtig kigget efter.

Det ser sygt ud, og vi er så bedrøvede over det. Vi har læst om ahornsodbark, kan det mon være det? Har du et bud, eller ved du, hvem jeg ellers kan spørge? Kan vi mon redde det?

Søren Ryge Petersen: Tillykke med, at I har to prægtige træer ved jeres hus. Det er mere værd end nok så mange krukker og blomster og krydderurter og alt det andet fnidder, vi pynter vore huse med.

Derfor forstår jeg jeres bekymring. Jeg tror også , at jeg kan forklare revnen i træstammen. Det er ikke sygdom, men en revne, der opstod et forår, da det (ligesom i år) havde været tidligt forår med masser af sol. Så sætter træerne, især ahorn og birk, gang i den saftstrøm, der suser inde i træerne fra rødderne op til kronen. Alle knopperne skal forberedes på udspring, og det kræver masser af vand og næring.

Hos bl.a. ahorn er saftstrømmen meget stærk og foregår lige under barken. Hvis der da pludselig kommer stærk nattefrost oven på en lun dag, kan saften fryse og sprænge barken, nøjagtig som en flaske vand revner, når den fryser. Det er sjældent nogen ulykke for træet, for barken er god til at reparere sig selv.

I jeres tilfælde har revnen dog været så dyb, at det ikke har været muligt for træet at lukke såret, og derfor ser det ud, som det gør. Diverse svampe har direkte adgang og vil stille og roligt gøre revnen dybere.

Men tag det roligt. Jeres træ er ikke i fare og kan leve videre i mange år. En sådan revne påvirker ikke dets stabilitet i særlig grad, og jeg er sikker på, at kronen bliver grøn igen som tidligere. Hvis saftstrømmen skal standses, skal barken beskadiges på tværs af stammen, og det er en helt anden sag.

I kan heller ikke gøre noget. Glem enhver form for indgreb, og tænk ikke på at lukke revnen med et eller andet, for det vil bare gøre ondt værre.