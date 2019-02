2020 bliver et miniferieår: Du kan komme til at mangle feriedage til sommerferien i sommeren 2020

Det er en god idé allerede nu at tænke, hvad du skal i sommerferien – altså i sommeren 2020.

Den gamle ferielov er nemlig på vej ud og bliver afløst af en ny ferielov fra september 2020. Fra september i år vil der være en overgangsordning, som løber et år. Og den overgangsordning kan komme til at drille næste år.

I forbundet for jurister og økonomer, Djøf, er medlemmerne allerede opmærksomme på, at sommeren næste år er speciel, hvad angår ferie.

»Du kan godt holde de traditionelle tre ugers sommerferie, men vil du holde fire ugers sommerferie, skal du til at tænke dig om. Det samme gælder, hvis du vil supplere sommerferien med en miniferie før eller efter sommerferien«, siger chefkonsulent Peter Salling Petersen fra Djøf’s overenskomstkontor.

Baggrunden for den specielle sommer 2020 er, at ferieloven ændres.

Alle får ret til betalt ferie

Lønmodtagerne har hidtil optjent feriepenge længe før, ferien blev afviklet. Den ferie, som vi holder i disse uger, er for eksempel optjent i 2017. Hvis du ikke var på arbejdsmarkedet i 2017, må du holde ferie uden feriepenge.

I den nye lov tjener du løbende feriepenge op måned for måned. Da den nye ferielov blev vedtaget i Folketinget for godt et år siden, havde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) svært ved at skjule sin begejstring.

»Det glæder mig meget, at et bredt flertal af Folketingets partier har vedtaget, at vi i Danmark skal have en ny ferielov. Udgangspunktet er klart: Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet«, forklarede ministeren og uddybede:

»Hvert år er der 50.000 nyuddannede, som i deres første ansættelsesår ikke kan holde betalt ferie ligesom alle andre. Det laver vi om på nu«.

En kort sommerferie

Det er netop kernen i den nye lov, at lønmodtagerne hver måned optjener 2,08 feriedage. Efter få ugers ansættelse vil lønmodtageren få ret til en uges betalt ferie, men overgangen mellem den gamle og den nye ferielov bliver noget kompliceret.

Hidtil har lønmodtagerne optjent 25 feriedage i løbet af et kalenderår, men i 2019 bliver der kun optjent ferie fra nytår til september, og det bliver til 16,7 feriedage. De optjente feriedage rækker til en traditionel treugers sommerferie, som kræver 15 feriedage.

»Der er ikke mulighed for at få ferie på forskud i overgangsåret, så hvis man vil have mere ferie end de 16,7 dage i maj, juni, juli og august 2020, skal der suppleres med frihed andetsteds fra, men det er der også mulighed for«, siger Peter Salling Petersen, der kalder sommeren 2020 miniferieåret. Chefkonsulenten peger på nogle muligheder.

»Mange har en sjette ferieuge eller feriefridage i deres overenskomst, men der kan også være seniorfridage, som kan bruges til at holde ferie i sommeren 2020«, siger han videre.

Det er også muligt at aftale med arbejdsgiveren at overføre feriedage fra dette ferieår til næste år.

»Man kan spørge sig selv, om der er feriedage, som ellers skal afvikles her i marts eller april, der ikke skal bruges til noget konkret og egentlig godt kunne overføres til næste ferieår. Hvis der så er nogle feriedage i overskud, kan de skubbes ind i sommeren 2020«.

Det er ikke blot de højtuddannede, som overvejer sommeren 2020.

I forbundet FOA, der har blandt andet har sosu’er og pædagogmedhjælpere som medlemmer, har der været stor interesse for den nye ferielov.

»Vores tillidsfolk higer efter oplysninger om, hvilke aftaler og regler der er for sommerferien 2020«, siger chefjurist Ettie Trier Petersen fra FOA.

»Det er ikke så aktuelt med fire ugers ferie i træk i sommerperioden for vores medlemmer. Det kan være et stort nok problem at få tre uger i træk i skolernes sommerferie, men der kan blive et problem helt hen til efterårsferien 2020«, siger Ettie Trier Petersen.