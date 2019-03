Der er en generation af velbeslåede akademikere på vej på pension

»Det kan jo være vanskeligt at lægge planer for eksempelvis at købe boligkøb og stifte familier, hvis man ikke ved, hvad man tjener næste år«, siger Qvistgaard, som spår flere løstansatte i fremtiden:

»Hvis vi kigger ud over landets grænser, kan vi se, at udviklingen globalt går i retning af flere løstansatte. Og udviklingen her i landet er også fortsat, på trods af at krisen er ovre, og man kunne forestille sig, at arbejdspladserne igen turde ansætte«.

En større tendens

Det er ikke kun i de akademiske rækker, at de løse ansættelser vinder indpas. Tænketanken Kraka har gjort op, at over 80.000 lønmodtagere er langvarigt og ufrivilligt har en løs tilknytning til arbejdslivet, hvilket er en stigning på i omegnen af 17.000 personer siden midten af 00’erne.

»Gruppen af freelancere, projektansatte og deltidsansatte er blevet større, men mange arbejder på nedsat tid af lyst, fordi det passer med familielivet, eller fordi de måske er ved at trappe ned fra arbejdslivet«, siger Krakas analysechef Jesper Kühl.

»Der er altså en relativt lille, men relativt hurtigt voksende gruppe, som ufrivilligt arbejder som det, vi på moderne dansk kalder et prekariat«, uddyber han.

Prekariatet er ifølge Kraka vokset fra omkring 2 procent af arbejdsstyrken til godt 3 procent på små 10 år, og det vokser ikke kun blandt akademikere, kommunikationsfolk og kunstnere. Prekariatet er mere udbredt blandt ufaglærte, og inden for rengøring og serviceerhverv bliver der flere løst tilknyttede.

»Er du ufrivilligt på deltid, så tjener du mindre, end du gerne vil, og du betaler mindre skat til samfundet. På samme måde, hvis du går fra en tidsbegrænset ansættelse til en ny, så vil der opstå pauser mellem jobbene, hvor indtægten går ned«, siger Jesper Kühl.

Det er svært at spå om udviklingen i antallet af løse jobs, peger økonomen på. På den ene side bliver der hver måned sat beskæftigelsesrekord, hvilket skulle trække i retning af, at arbejdsgiverne må tilbyde de vilkår, som medarbejderne ønsker, for eksempel fuldtidsjob og fastansættelse.

»På den anden side har vi set en fuldstændig stabil stigning i prekariatet over årene, uanset om det har været gode eller dårlige tider. Tallet voksede op til krisen og under den og er fortsat med at vokse efter krisen«, siger Jesper Kühl.