EU-dom rammer jødiske og muslimske spisevaner

Dyr skal bedøves, før de halalslagtes, hvis kødet skal øko-mærkes, siger en ny dom. Det jødiske samfund mener, det er symbolpolitik og udtryk for manglende tolerance.

Når kyllingelåret, oksebøffen eller lammeryggen skal bære et økologisk mærke, må kødet ikke samtidig komme fra et dyr, der er slagtet på en måde, der medfører unødvendig smerte.

Det slog EU-domstolen fast i går tirsdag i en principiel dom, som skulle afveje hensyn til bestemte religiøse ritualer omkring slagtning med hensynet til dyrs velfærd.

Sådan foregår slagtningerne I Danmark bedøves alle dyr, inden de slagtes, uanset om det er halalslagtning eller ej. Kyllinger bliver typisk bedøvet i strømførende vand eller med CO2 og bliver derefter afblødt. Kvæg bedøves ved brug af boltpistol og bliver derefter afblødt via halsstik. Rituel slagtning uden forudgående bedøvelse foregår ved, at dyrets halspulsåre punkteres, således at det forbløder, mens det er ved bevidsthed. Kilde: Fødevarestyrelsen og Dyrenes Beskyttelse Vis mere

»Det er vigtigt at sikre, at forbrugerne kan føle sig sikre på, at varer, der har fået Det Økologiske Mærke, faktisk lever op til de højeste standarder, særligt når det gælder dyrevelfærd«, skriver domstolen om dommen.

Den mest smertefrie metode er at bedøve dyret, før det slagtes, understreger EU-Domstolen.

Dommen glæder Dyrenes Beskyttelse, som i 2014 kunne fejre, at det ikke længere var tilladt i Danmark at slagte dyr uden bedøvelse. Det samme gælder i andre nordiske lande.

»Vi er enormt positive over dommen. Det giver forbrugerne den sikkerhed, når de køber økologisk mærket kød i EU, at de så ved, at dyrene er bedøvet, før de er slagtet«, siger dyrlæge i Dyrenes Beskyttelse Cecilia Christensen Karstrup, som er ansvarlig for området slagteri og aflivning.

Fransk kød satte sagen i gang

Der er flere typer halal- og andre religiøse slagtemetoder. De fleste muslimer anerkender en halalslagtning, hvor dyret bliver bedøvet, før det bliver stukket i halsen og forbløder.

Men for mange jøder er det at bedøve dyret uforeneligt med deres religiøse krav om, at dyret skal være ubeskadiget inden slagtningen, som i jødisk terminologi kaldes schæchtning.

Det betyder, at dyret ubedøvet bliver stukket i halsen med en meget skarp kniv. I nogle EU-lande får nogle slagtere dispensation til at gennemføre den type slagtninger af religiøse hensyn. Men ifølge afgørelsen kan de altså ikke samtidig kalde deres produkter økologiske.

Den franske dyrevelfærdsforening OABA tog sagen op, da fransk hakket oksekød af mærket Tendre France både var halalmærket og samtidig var mærket ’økologisk landbrug’. Organisationens præsident, dyrlæge Jean-Pierre Kieffer, kalder over for Kristeligt Dagblad dommen for en milepæl.

I Danmark har det jødiske samfund gennem mange år importeret kød, som er slagtet efter forskrifterne uden bedøvelse.

Jødisk samfund: Manglende tolerance

EU-domstolens afgørelse er mere præget af symbolpolitik end af hensyn til dyrenes velfærd, mener Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund.

»Det er desværre ikke første gang, vi oplever symbollovgivning på dette område. I Danmark blev slagtning efter religiøse forskrifter forbudt i 2014 af hensyn til dyrevelfærd. Dette skete helt uden skelen til, hvilket liv dyret har levet indtil tidspunktet for slagtningen«, siger Dan Rosenberg Asmussen.

Ifølge de jødiske regler skal dyret være uden skader, og derfor går man op i velfærden i løbet af dyrets liv og forbyder blandt andet, at dyr bliver slagtet foran hinanden.