Miljøminister om kampen mod skadelig kemi: Det går alt for langsomt

EU skal rykke hurtigere for at beskytte borgerne og miljøet mod skadelig kemi, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Danmark vil som udgangspunkt have forbudt hormonforstyrrende stoffer i legetøj og kosmetik. Ikke kun de fire, som er blevet forbudt, men alle slags hormonforstyrrende stoffer.

Det var et krav fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), da han tirsdag mødtes med EU’s miljøministre, dagen før Det Økologiske Råd nu kan påvise, at mange af de allerede forbudte stoffer stadig findes i daginstitutionerne.

»Danmark arbejder benhårdt på at få skadelige stoffer forbudt. I december fik vi forbudt fire hormonforstyrrende ftalater i de fleste forbrugerprodukter, og til sommer træder et forbud mod samme fire ftalater i elektrisk og elektronisk udstyr i kraft«, siger Jakob Ellemann-Jensen i en kommentar til de fund, Rådet har gjort. Han mener, at det går alt for langsomt med at få styr på de hormonforstyrrende stoffer.

»EU bør hurtigere sætte initiativer i gang, som gør det muligt at håndtere hormonforstyrrende stoffer, og der bør være en konkret tidsplan for handling, så vi kan beskytte EU’s borgere og miljøet mod skadelig kemi. Danmark vil som udgangspunkt have hormonforstyrrende stoffer i legetøj, kosmetik og visse forbrugerprodukter forbudt i hele EU, siger ministeren.

De hormonforstyrrende stoffer kan blandt andet påvirke forplantningsevnen og udviklingen af hormonsystemet og føre til stofskiftesygdomme, fedme, visse kræftformer og misdannede kønsorganer hos drenge. Danske forskere har været med til at bevise, at de skadelige stoffer forstærker hinanden – også kaldet cocktaileffekten.

»Jo flere forskellige stoffer du bliver udsat for, des mindre skal der være af det enkelte stof, før det påvirker kroppen. Det ved vi fra dyreforsøg. Hvis man kigger på det enkelte ftalat eller det enkelte stof hver for sig, så undervurderer man risikoen«, siger Anna-Maria Andersson, forskningsleder ved Rigshospitalets Center for Vækst og Reproduktion.

Forsker ved DTU Food, Sofie Christiansen, glæder sig over, at EU i december anerkendte, at cocktaileffekten er reel.

»Det er et skridt i den rigtige retning. Men det er klart, at det går langsomt. Jeg håber, at denne rapport betyder, at nogen kommer til se alvoren i, hvad børn udsættes for«, siger Sofie Christiansen.

Men det er ikke nok at kæmpe mod de skadelige stoffer i EU. De skal ud af børnenes hverdag nu, mener formanden i FOLA, Forældrenes Landsorganisation, Signe Nielsen. Hun efterlyser bedre normeringer, så det pædagogiske personale og rengøringen har tid til at arbejde med indeklimaet.

»Indtil det sker, er vores opfordring til de enkelte institutioner, at de selv tager handling og køber svanemærkede møbler og legetøj, og at politikerne sørger for, at der bliver gjort nok rent. Det nytter jo ikke, at det skal være pædagogerne, der gør det«, siger Signe Nielsen.