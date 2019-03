Uden plastik: Danskere laver gammeldags tyggegummi af saft fra gummitræer

I 2015 kom det frem, at bronzealderkvinden fra Egtved i virkeligheden var indvandret fra Tyskland. Men nu svarer to geologer igen med ny forskning, der fastholder, at Egtvedpigen faktisk kom fra Egtved. Har Nationalmuseet begået en kæmpe fejl? Og hvad betyder de nye resultater for vores viden om bronzealderen?