Spørg Søren Ryge: Vores græsplæne er overlejret af mos

Søren Ryge Petersen besvarer læserspørgsmål om have og natur. Her handler det om mos i græsset.

Henrik Rander: Vi har en græsplæne, som i stigende grad bliver overlejret af mos. Mos kan såmænd være fint nok, det er jo grønt som græsset, men jeg er gerne fri for, at græsplænen efterhånden konverteres til en mosplæne, en bevægelse, som har været i gang over de seneste 3-4 år.

Søren Ryge Petersen Han har skrevet om have, natur og dyr i Politiken siden 1984 og udgivet en række bøger. Skriv til: søren.ryge@pol.dk, eller send et brev til Politiken, Lørdagsliv, Rådhuspladsen 37, 1785 København V.

Lige nu er vi yderligere udfordret efter byggeri, som har trådt en del af plænen ned i efteråret, så der nu er bar jord på et større område. Vi har ikke sået græs endnu, men ser, hvordan mosset på dette område spirer lystigt frem.

Mossets belejring sker i hele haven uanset lysforholdene. Har du et godt bud på, hvad vi kan gøre for at fastholde græstæppet?

Søren Ryge Petersen: Åh ja, det kære mos. Uanset hvor meget jeg skriver om det og forsvarer det, så vender det tilbage. Der er og bliver et stort antal haveejere (mænd), der simpelthen ikke bryder sig om mos i græsplænen.

Det er lige så grimt og ydmygende som ridser og pletter i lakken på en bil. Jeg har også mos i min græsplæne i år, mere end nogensinde. Det hænger sammen med sidste sommers tørke, som fik græsset til at gå ud mange steder. Så bliver der plads til mosset, og når vi så ovenikøbet har haft en ekstremt mild vinter, hvor mosset vokser hele tiden, så går det helt galt.

Løsningen er nem. Mosset kan rives væk som ingenting, det har jo ikke rødder, og man kan så nyt græs i pletterne til april. Det vigtigste er derefter at give græsset optimale betingelser, for da vokser det så meget, at der ikke er plads til mosset. Her er kodeordet gødning, NPK.

Det bruger alle bønderne på deres græsmarker, og det kan haveejerne også gøre på deres tynde mosbefængte græsplæner. Et drys kvælstof får alle planter til at vokse eksplosivt. Om man vælger den dyre organiske gødning eller den billige ’kunst’-gødning, må være en smagssag. Det virker lige godt.