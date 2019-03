Supermarkeder, virksomheder og minister vil fremme klimavenlig mad

Et nyt partnerskab blev i går enige om en fælles indsats for at lære forbrugerne at spise mere grønt. Nu kommer det næste svære skridt: Hvordan?

Der skulle have været klimamærkning af fødevarer på programmet, da Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i dag havde samlet stort set alle dem, der sørger for, at danskerne får mad på bordet hver dag.

Nu skulle det blive lettere for den enkelte kunde at se, hvilken vare, der var klimavenlig nok til at komme i indkøbskurven.

Men folkene bag Føtex, SuperBrugsen, Lidl og købmændene, Arla og Danish Crown og landbruget plus Aarstiderne og organisationer som Økologisk Landsforening, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Industri fejede den påtænkte klimamærkning af bordet. Det er for svært, tager for lang tid, virker misvisende med klimamærker, forlød det, da de sammen med ministeren skulle fortælle om deres planer.

I stedet får danskerne om i første omgang nogle guidelines, der skal gøre det enkelt og let at vælge de varer, der belaster klimaet mindst. De guidelines skal være færdige snart, og de er kun en begyndelse, sagde CSR-direktør i Coop, Signe Frese, da hun efter mødet var med til at fremlægge det nye partnerskabs planer.

»Det, vi står overfor er den størst kostomlægning i fredstid, og det er ikke noget, der kommer til at ske fra den ene dag til den anden, det er jeg klar over. Derfor er det også så vigtigt, at dagligvarehandlen og producenterne står sammen om at nå ud til forbrugerne«, siger Signe Frese.

Tidligere, for eksempel under besættelsen, var befolkningen tvunget til at spare på kød og andre goder. Men nu skal folk frivilligt opgive den typisk meget kødbaserede danske diæt, hvis vores klimamål skal nås.

»En god del af de cirka 17 ton CO 2 , som en gennemsnitlig dansker belaster klimaet med hvert år, kommer fra maden. Så vi skal lægge kosten om. Heldigvis kan vi se, at især de unge er begyndt at vælge kødet fra og skrue op for grøntsagerne«, siger Signe Frese.

En tommelfingerregel for klimavenlig kost er nemlig, at grøntsager bliver en større del af maden. Men et er at vide det, noget andet er at gøre det i det daglige, påpeger Signe Frese.

»Det lyder måske enkelt. Men samtidig må man også sige, at det er let at smide en kotelet på panden og koge nogle kartofler. Jeg har selv prøvet at lægge min kost om, og når man erstatter kød med grøntsager skal man bruge nogle lidt andre køkkenkundskaber. Det er ikke noget, man har siddende på rygraden«, siger Signe Frese fra Coop, som udover brugserne også står bag Fakta og Kvickly.

Butikkerne kan blandt andet hjælpe kunderne ved at sørge for grønne varer, der er tilberedt helt eller halvt, lave opskrifter og ved at foreslå en klimavenlig omgang aftensmad, hvor alle ingredienser er samlet på et sted i butikken.

»Vi har også set at klimafars rykker. Der sker hele tiden en produktudvikling, og producenterne skal blive ved med at udvikle nye varer, så alle kan være med, og man ikke skal være uddannet Michelinkok for at lave et måltid mad«, siger Signe Frese.

Kampagner virker ikke

Aarstiderne, som leverer 350.000 økologiske måltidskasser hver uge, har længe været i gang med at skære ned på kød i kasserne, og sælger desuden vegetariske og veganske kasser.

Firmaets næstformand og medstifter, kokken Søren Ejlersen, tror på, at partnerskabet skal sprede klimabudskabet med aktivistiske metoder.