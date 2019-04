Test af laksefilet: Økolaksen smager fortrinligt — men de dårligste laksestykker er kvalmende elendige

Fakta

Fiskeopdræt

Konventionelt opdrættede fisk kan forurene vandmiljøet og gøre bakterier antibiotika-resistente, ligesom der kan være pesticidrester i fiskenes foder. Desuden kan konventionelle vilde fisk blive overfisket, så bestande bliver truet eller uddør.

Økologiske fisk er altid opdrættet i dambrug for at sikre, at kravene til økologi er overholdt. Der må maksimalt være 25 kg fisk per 1.000 liter vand, så fiskene har mere plads at svømme i. Desuden må vandet i dambruget ikke indeholde forurenende stoffer.

Vilde fisk, der svømmer frit i havet, kan få det såkaldte MSC-mærke, hvis de lever op til en række kvalitetskrav. Fiskerne skal værne om fiskebestande og bevare økosystemer. De fleste danske fiskeproducenter lever op til MSC-mærket.

Opdrættede fisk kan derudover få ASC-mærket, der fortæller, at fisken ligesom økologiske fisk er opdrættet i dambrug på en mere miljøvenlig måde. Fisk kan dog godt være ASC-mærket uden at være økologiske, hvis de for eksempel ikke har fået økologisk foder.

