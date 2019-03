Minister: Der skal styr på det 'nye 3. arbejdsmarked', inden hele markedet stikker af i regelforvirring, sort arbejde og snyd

Det er ikke, fordi han er bekymret. Men der er behov for at få styr på de digitale skatteydere, freelancere og honorarmodtagere, inden hele markedet stikker af i regelforvirring, sort arbejde og snyd.

Det er budskabet fra skatteminister Karsten Lauritzen (V), som har bedt Skattelovrådet kortlægge det nye 3. arbejdsmarked, der for alvor er ved at etablere sig med digitale bloggere, influencere, youtubere, halvprofessionelle e-sports-udøvere og start-ups.

Et miskmask af nye jobtyper, hvor de digitale arbejdere får honorarer flere steder fra, måske også reklamegaver, samtidig med at mange har jobs ved siden af.

»Nu har Skattelovrådet identificeret 300.000 erhvervsaktive borgere på dette nye arbejdsmarked – og vi er nødt til at forstå, at det vil vokse. Vi kommer til at se en kraftig stigning i antallet af folk, der på en eller anden måde lever af honorarer. Og det skal vi også håndtere skattemæssigt«.

Rådet skal i løbet af foråret give sit bud på nye regler, så det nye arbejdsmarked ikke ender i sort arbejde og skatteunddragelse. Men ministeren lægger ikke skjul på, at rådet blandt andet skal vurdere en model, der gør det muligt for ’digitale arbejdere’ at få skatterabat, hvis de til gengæld frasiger sig fradrag, der kan begrænse skattebetalingen.

»Den model har vi indført for sommerhusudlejning, hvor vi siger: Kære borger, på papiret har du en masse fradragsmuligheder, dem frasiger du dig helt og aldeles, til gengæld får du så en lidt mere lempelig beskatning af din indkomst, en skatterabat, kan du kalde det«, siger han og tilføjer: »Du slipper for besværet – og vi slipper for, at der går spekulation i at finde alle mulige mere eller mindre kreative fradrag som repræsentationsudgifter, indkøb af computere og andre julenumre, som måske alligevel ikke helt opfylder reglerne«.

Men regler gør det vel ikke alene. Hvad med kontrol af det nye arbejdsmarked?

»Vi har jo set blandt andet på sommerhusområdet, hvordan en ret så omfattende sort økonomi næsten er udryddet, fordi fradraget for at leje sommerhuset ud nu er så tilpas fordelagtigt, at der er meget lidt at tjene på at snyde – og så er systemet også blevet meget mere transparent«.