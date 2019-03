Panelet: Hvem får din pension, hvis du dør før pensionsalderen?

Har du styr på, hvem der arver din pension?

Er du klar over, hvem der står til at arve din pension? Hvis svaret er nej, er du langtfra alene.

Mange danskere har nemlig ikke forholdt sig til, hvem der skal være deres pensionsarvinger, og risikerer dermed, at pensionspengene havner i forkerte hænder. Penge, som endda for langt de flestes vedkommende vil være størstedelen af den arv, de efterlader.

I modsætning til hvad man skulle tro, går pension ikke i arv på samme måde som den øvrige formue. Den øvrige formue fordeles efter arveloven, hvilket betyder, at éns ægtefælle eller samlever arver den ene halvdel af pengene, mens børnene arver den anden halvdel. Men sådan forholder det sig ikke med pension. Her gælder det, at man aktivt kan sætte navn på den eller de personer, der skal arve pensionen, hvis man dør inden pensionsalderen. Det er dog et fåtal, der på denne måde vælger pensionsarvinger, og i PFA drejer det sig om blot 4 procent af kunderne.

Har man ikke indsat en pensionsarving – en såkaldt begunstiget – på pensionsordningen, udbetales pensionen automatisk til ’nærmeste pårørende’, hvis man dør inden pensionsalderen. ’Nærmeste pårørende’ er en juridisk fastlagt rækkefølge, hvor det i første omgang er éns ægtefælle eller partner, som arver pensionen. Så i disse tider med mange forskellige familiekonstellationer er der god grund til at være opmærksom på, at ’nærmeste pårørende’ ikke nødvendigvis er den person, man ønsker skal arve hele pensionen.

Hvis du eksempelvis har børn fra et tidligere forhold og har fået en ny ægtefælle eller partner, er det den nye ægtefælle eller partner, som arver hele pensionen – ikke børnene. Det er måske ikke hensigten. Men det er en reel risiko for mange.

Cirka halvdelen af alle ægteskaber og en endnu større andel af alle parforhold opløses. Og her er der tit børn involveret. Ifølge Danmarks Statistik oplever cirka 22.000 danske børn hvert år, at deres forældre går fra hinanden, og 27 procent af danske børn bor ikke sammen med begge deres forældre. Samtidig finder mange sig en ny partner efter et forlist ægteskab eller parforhold. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der inden for de seneste 10 år er der indgået tæt på 100.000 nye ægteskaber og partnerskaber blandt folk, hvor den ene eller begge parter har været gift før.

Hvis du tager børn med dig ind i det nye ægteskab eller parhold, risikerer du altså, at hele din pension havner hos den nye ægtefælle eller partner, uden at dine børn arver noget. Et eksempel kan illustrere, hvordan det kan gå:

Lad os sige, at du bliver skilt fra din ægtefælle, som du har to børn med. Du har en pensionsformue og livsforsikring på i alt 4,5 millioner kroner. Så får du en ny kæreste, som også har to børn, og I bliver gift. Du dør inden pensionsalderen, og hele din pensionsformue og livsforsikring udbetales nu til din nye ægtefælle, da I nu er gift. Dine egne børn arver kun halvdelen af det almindelige bo. To år senere dør din ægtefælle, hvis arv – inklusive din pensionsformue og livsforsikringspenge – sendes til ægtefællens børn efter almindelige arveregler. Her arver dine børn ikke.

Tag aktivt stilling

Derfor er det altså vigtigt, at du aktivt tager stilling til, hvem der skal arve pensionspengene, hvis du dør inden pensionsalderen. Og det er særlig relevant, hvis du har børn, er over 50 år og dermed har en pænt stor pensionsopsparing og eller har skiftet civilstand.

Du kan tjekke, hvem der står til at arve pensionen, ved at kontakte dit pensionsselskab. Hvis du ønsker at skifte pensionsarvinger, så det for eksempel er dine børn, der arver pensionen, skal du kontakte dit pensionsselskab og udfylde en såkaldt begunstigelseserklæring. Ofte kan det gøres online eller via en blanket, der kan hentes på pensionsselskabets hjemmeside.