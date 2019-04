Vores pensionskroner kan gøre verden grønnere, men vi tillægger det ikke stor værdi

På trods af at danskerne har næsten 4,5 milliarder kroner – svarende til mere end to gange bruttonationalproduktet – opsparet i pension, tillægger vi det ikke meget værdi, når vi skal tage stilling til, hvor vi kan gøre en forskel. Det viser en ny undersøgelse, som konsulenthuset Deloitte har udført i samarbejde med analyseinstituttet Epinion.

I undersøgelsen er 1.000 danskere blevet spurgt om, i hvilken situation de mener, de kan påvirke samfundet, klimaet og miljøet positivt. Ud af de ni valgmuligheder scorer pensionen allerlavest, mens ’indkøb af fødevarer’ og ’stemme til folketingsvalg’ scorer højest.

FAKTA Hvor har du magt? Sådan vægter danskerne 9 scenarier, hvor de kan have positiv indflydelse på samfundet, miljøet og/eller klimaet: Købe fødevarer: 6,7

Stemme til folketingsvalg: 6,7

Pendle til arbejde: 6,2

Tage på ferie: 6,2

Købe tøj: 5,5

Købe legetøj: 5,2

Vælge arbejdsplads/studie: 4,8

Vælge bank: 4,6

Vælge pensionsordning: 4,5 Kilde: Deloitte og Epinion Vis mere

»Det er interessant, at vi har så mange penge i pensionsopsparing og alligevel vurderer det som noget, der ikke har indflydelse på samfundet«, siger Bahare Haghshenas, seniormanager i Deloitte.

En del af problemet er ifølge hende, at folk slet ikke bliver præsenteret for de bæredygtige muligheder.

»Når man i dag har et møde med sin pensionsrådgiver, bliver man spurgt ind til, hvilken risikoprofil man vil have. Men man bliver ikke spurgt om, hvorvidt man ønsker bæredygtige investeringer«.

Deloittes analyse viser, at en tredjedel gerne vil investere mere bæredygtigt, hvis de får muligheden for det. Og mere end hver tredje er villig til at acceptere et lavere afkast, hvis det kan dokumenteres, at deres investering har en positiv indflydelse på klima og miljø.

Det er interessant, at vi har så mange penge i pensionsopsparing og alligevel vurderer det som noget, der ikke har indflydelse på samfundet Bahare Haghshenas, seniormanager i Deloitte

Men branchen mangler et konkret værktøj til at dokumentere effekten af de bæredygtige investeringer og en klar definition på, hvornår en investering er bæredygtig, mener hun.

Bæredygtige investeringer er dyrere

Chefkonsulent hos pensionsselskabernes brancheforening Forsikring og Pension Henrik Munck er enig i behovet for klarere definition og dokumentation.

Men han kan ikke følge kritikken af, at selskaberne ikke er gode nok til at præsentere de bæredygtige produkter: »Når jeg kigger på pensionsselskabernes informationssider, gør de meget ud af at fortælle om deres bæredygtige indsatser«.

Danmarks største pensionsselskab PFA har en pensionsmodel, hvor man kan investere sin pension mere målrettet i bæredygtige fonde. Selskabet anbefaler dog ikke modellen som det første, da den er dyrere og mere risikofyldt end deres faste pensionsmodel. Det oplyser PFAs koncernfinansdirektør, Anders Damgaard:

»Den bæredygtige aktiefond koster en lille smule mere, da omkostningsstrukturen er anderledes. Det kræver også mere af den enkelte, da opsparingen ikke på samme måde tilpasses risikoen. Derfor er det som udgangspunkt ikke en mulighed, vi anbefaler«.

Pensionskundernes indflydelse

Græsrodsorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke oplever en stigende interesse for pensionen og har stiftet gruppen Aktive Pensionskunder – et netværk, der ønsker at investere deres opsparing bæredygtigt. Gruppen rådgiver også andre private pensionskunder.

»Hvis man er nørd og har mod på det, skal man gå ind på sin pensionskasses hjemmeside og gennemgå deres aktieportefølje«, siger Helle Munk Ravnborg, forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke og medlem af Aktive Pensionskunder.

Størstedelen af vores pensionsmidler er bundet i arbejdsmarkedspensioner, som ikke kan flyttes, mens en privat ordning kan placeres frit.

Pensionsselskaber forvalter vores penge, og det betaler vi dem for at gøre. Derfor har vi også en stemme Helle Munk Ravnborg, forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke

Tal fra brancheforeningen Forsikring og Pension viser, at knap 2,4 millioner danskere indbetalte til en arbejdsgiveradministreret pension i 2017, og knap 750.000 betalte til en privat ordning.