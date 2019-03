Giftige stoffer i regntøj og pizzabakker: Hvert år dræber de mindst 750 mennesker i Norden

Medmindre du er en meget opmærksom forbruger, er de højst sandsynligt alle vegne i dit hjem – og i din krop. Flourstofferne.

De unaturlige stoffer bruges nemlig i en lang række produkter lige fra fødevareemballage over teflon-stegepander til regntøj på grund af deres vand-, fedt- og smudsafvisende egenskaber.

Men florstofferne, som er kort for per- og polyfluoroforbindelser (PFAS), har også store sundhedsmæssige konsekvenser – de kan blandt andet forårsage kræft, forhøjet blodtryk, leverskader og forringet immunforsvar.

Ifølge en ny rapport lavet for Nordisk Ministerråd dræber de giftige stoffer 750-1.250 mennesker i Norden hvert år, mens omkring 130 nordiske babyer fødes undervægtige som følge af moderens PFAS-forgiftning. Det skriver Ingeniøren.

Og det koster – ikke kun i menneskeliv, men også kroner og ører. Rapporten anslår, at de sundhedsmæssige problemer, som de flourerede stoffer skaber, hvert år koster de nordiske lande 21-35 milliarder kroner.

Rapporten beskæftiger sig med PFAS-forureningen i hele Europa, men har særligt fokus på Norden. Den peger også på, at nordiske børn som følge af forringet immunforsvar har 84.000 ekstra feberdage om året.

Myndigheder kritiseret for dårlig indsats

Stofferne kaldes evighedskemikalier, da de er meget vanskelige at nedbryde i naturen, og stort set alle mennesker har i dag de giftige stoffer i kroppen.

Det sker primært gennem drikkevand, som bliver kontamineret, når stofferne finder sin vej ud i naturen og siver ned i grundvandet.

Og de sundhedsskadelige stoffer har været kendt længe.

I otte år er de blevet diskuteret blandt forskere, politikere og producenter. Nogle af flourstofferne er løbende blevet forbudt, for eksempel PFOS som var udbredt i skum til brandslukning, men en række af dem er fortsat tilladt og anvendes i en masse hverdagsprodukter.

Det har i løbet af årene fået flere eksperter til at kritisere myndighederne for ikke at sætte hårdt nok ind mod stoffernes forurening af det danske grundvand.

Ifølge Ingeniøren kritiserede både DTU-eksperter og Danske Vandværker tilbage i 2014 Miljøstyrelsen for at stikke hovedet i busken, når det kom til at kontrollere de giftige stoffer.

Miljøstyrelsen anbefaler på sin hjemmeside, at man blandt andet vælger produkter med miljømærket Svanen og Blomsten, at man lufter ud og gør rent ofte og sørger for ikke at bruge imprægneringsmidler på spray, når man er gravid, for at undgå stofferne.

Miljøstyrelsen ønsker ikke at svare på spørgsmål af politisk karakter. De henviser til Miljøministeriet, som ikke har nået at vende tilbage på Politikens henvendelse.