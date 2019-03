Fed skærm sender den nye Tesla ind i sin helt egen kategori, men autopiloten er mildest talt bekymrende

Hvordan føles det at accelerere fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,4 sekunder?

Det føles ærligt talt rædselsvækkende. Den første gang.

Den røde, lave bil reagerer helt uden tøven, da jeg træder speederen i bund ved indkørslen til motorvejen. Der er ingen kobling, ingen gearskifter, bare et konstant raketboost i ryggen. Blodet suser væk fra ansigtshuden. Jeg kan mærke det karakteristiske pres i blæren, som når man var 7 år gammel og kørte i rutsjebanen i Tivoli og skulle bruge alle sine mentale kræfter på ikke at tisse i fløjlsbukserne. Et øjeblik efter står der 130 km/t. på skærmen i midten af bilen og jeg slipper speederen og griner lettet og med øjnene vidt opspærrede.

Det er den voldsomme acceleration, som i mange år har været Teslas store claim to fame, og som har gjort Tesla – og i virkeligheden hele kategorien elbiler – sexet og spiselig for bilentusiasterne. Den bil, jeg sidder i, er den såkaldte performancemodel, men den ’almindelige’, billigere Model 3, der formentlig kommer til Danmark senere på året, er med en acceleration på 5,4 sekunder heller ikke ligefrem langsom. Det er præcis det optræk, som Ferrari Testarossa fra min barndoms bilkort havde.

Foto: Benny Kjølhede Inde bag kølerhjelmen er der et ret rummeligt bagagerum med udklappelige kroge, så man kan hænge indkøbsposer fra Netto på dem.

Det er temmelig bemærkelsesværdigt, men for mig, der ikke er bilnørd eller fartdjævel, er det ikke en grund til at købe en bil. Andre af markedets elbiler har rigeligt med optræk til os familiefædre.

Nej, det fede ved Tesla Model 3 – det, der sender bilen ind i sin egen kategori – er den 15-tommers skærm, som sidder i midten af konsollen og fungerer som kontrolcenter for funktionerne i bilen. Ellers er det elegante førermiljø barberet ned til det mindst mulige: Der er knapper til at rulle vinduerne ned, der er en knap til at tænde katastrofelyset og en til SOS-opkald, gemt diskret oppe blandt et par knapper til at tænde kabinelyset i bilen.

Det er det. Alt andet betjenes på den store touchskærm via to traditionelle kontaktarme bag rattet, og to små ’rullemus’ på rattet. Der er bilister, der elsker traditionelle bilers interiør, der minder om cockpittet i en Boeing, men for mig er det en lettelse at få fjernet alt det teknologiske rod og junk, og alle de mange elendige fnidrede brugergrænseflader, der præger moderne biler. Det her føles som en genstart.

Det låste handskerum

Model 3’s minimalisme har været kritiseret for at gå for vidt. F.eks. betjener man sidespejlene ved at vælge ’spejle’ på skærmen, og derefter indstille dem med de små scrollhjul. Man betjener ventilationsanlæggets luftstrøm i ventilationsappen på skærmen. Selv vinduesviskerne og deres hastighed indstilles ved at vælge ’bil’-ikonet på skærmen og slår viskerne til (man kan dog få viskerne til at køre en enkel gang ved at hive i venstre stang).

Det lyder som et komisk tilbageskridt, men Teslas kameraer detekterer automatisk regnvejr, og man burde i princippet ikke behøve at rode med skærmen.

Det grænser også til det tossede, at handskerummet kun kan åbnes ved at trykke ’glovebox’ på den i øvrigt engelsksprogede menu. Omvendt er det for techgeeken endnu et futuristisk digitalt touch. Det muliggør også, at man via den medfølgende Tesla-telefon-app kan slå en særlig ’udlåningstilstand’ til, hvor bilens handskerum og forreste bagagerum – det, der i elbilsprog hedder en frunk – aflåses over nettet. Genialt.

Man kunne tro, at betjeningen af alt via en 15-tommers skærm ville være meget distraherende under kørslen, og hele tiden fjerne fokusset fra vejen, men det oplevede jeg ikke under de to dage med bilen. Jo, jeg skal kigge skråt til siden frem for ned for at se bilens hastighed, der står i skærmens højre side sammen med autopilotindstillinger, og et lille grafisk kort over vejen og de omgivende køretøjer, som bilens otte kameraer, radar og ultralydssensorer kan ’se’.

Men skærmen virker så intuitivt og hurtigt, at det ikke opleves som noget problem at betjene den på farten. Apps åbner med det samme, man kan i nogle tilfælde halvere deres størrelse ved at trække ned i dem eller helt fjerne dem med et hurtigt swipe.

Et godt eksempel er navigationssystemet, der er baseret på Google Maps og virker stort set som på en iPad. Du kan hurtigt taste en destination og sågar navnet på en forretning eller dit fitnesscenter, og sekundet efter navigerer du af sted. Du kan knibe med fingrene på skærmen for at zoome.

Det er ærlig talt sådan, det skal fungere, sådan som vi er vant til det fra selv den mest skramlede kinamobiltelefon, og alligevel føles mange bilers navigationsanlæg som om de er skabt i 1990’erne, sløve med dårlige skærme og ringe respons.

Pejs og pornomusik

Den 15-tommers skærm er også smartphoneagtig i den forstand, at den har apps. Heriblandt musikapps som Spotify og Tunein, en noget sløv internetbrowser og en række simple, klassiske Atari-spil, der heldigvis kun virker, når bilen er parkeret. Du kan også opdage en række ’skjulte’ små gimmicks –såkaldte easter eggs: Fotografen og jeg flækkede af grin over en app, der via højttalerne kan sende en pruttelyd til et hvilken som helst sæde i bilen, en narrestreg, passagererne nok hurtig bliver trætte af. Der er en ’romantic mode’, hvor skærmen bliver til en knitrende pejs, og bilens højttalere afspiller den type soul love music, man forbinder med softcore pornofilm. Sidstnævnte virker kun, når bilen holder stille.

Foto: Benny Kjølhede Funktioner som navigation fungerer forbilledligt i Model 3.

Det er apps, der ligesom resten af softwaren bliver opdateret løbende, og for mig er det uden sammenligning det mest interessante ved Teslas ideologi.

Ligesom på din smartphone ruller der hyppige opdateringer ind via bilens indbyggede mobilnetværk eller wi-fi. Nogle gange er der tale om fejlrettelser, andre gange om store opdateringer, der giver bilen nye funktioner: Med version 9.0, der kom sidste år, blev alle bilens kameraer aktiveret til at opdage trafik i den blinde vinkel, du kunne pludselig se også cyklister og motorcykler som ikoner på skærmen, du kunne optage video fra bilens frontkamera, og der kom nye ret avancerede selvkørende egenskaber.

I den seneste opdatering, der langsomt ruller ud lige nu, har bilen ifølge Tesla fået et boost i acceleration på »i gennemsnit 5 pct.« og en højere tophastighed, hvilket forskellige tests på YouTube ikke helt har haft held med at bekræfte. Den har fået en særlig ’dog mode’, der holder kabinen kølig, når du efterlader din hund i bilen. Den har også fået en ’indbrudstilstand’, der detekterer forsøg på indbrud i bilen, optager det på video, sender en besked til din mobil og – i tråd med Teslas nørdhumor – afspiller Bachs ’Toccata og fuga d-mol’,mens et rødt kameraøje hentet fra HAL-computeren i filmen ’2001’ står og blinker på skærmen.

Om det er sjovt og legende eller bare ulideligt, er vist noget, der kommer til at dele vandene. Men ideen om, at bilen bliver bedre med tiden, er noget helt afgørende nyt, som fundamentalt tiltaler technørden i mig – ham, der sad oppe sene aftener for at se den nyeste OS-version trille ind på min smartphone.

Især i forbindelse med bilens selvkørende funktioner (tilkøb) har Tesla lovet, at der sker ting og sager. Under en præsentation for nylig sagde Elon Musk, at Tesla inden året er omme vil have alle de features, der skal til for at være fuldt selvkørende, og at disse funktioner vil rulles ud i 2020 – i takt med at myndighederne godkender det.

Om det er sandt, er der god grund til at være skeptisk overfor. Elon Musk har historisk lovet langt mere på den selvkørende front, end firmaet har vist sig at kunne holde. F.eks. tweetede han i oktober sidste år, at din Tesla inden for seks uger selv ville kunne køre ud af sin parkeringsbås og navigere hen til der, hvor du står og venter med din telefon. Den funktion er først nu langsomt ved at blive rullet ud til udvalgte Tesla-ejere i USA.

Autostyring er amatøragtig

Hvordan virker de ’selvkørende’ funktioner i dag? Fantastisk og meget problematisk på en og samme tid. Tesla har som så mange andre moderne biler en såkaldt adaptiv fartpilot, der holder afstand til bilerne foran, men den har også en interessant autostyring, hvor bilen selv overtager styringen af rattet.

I modsætning til andre selvstyrende funktioner, jeg har prøvet, kan Teslaens aktiveres i flere situationer og køre igennem skarpere kurver, og den har en god evne til at se langt og reagere på, at f.eks. en varevogn 50 meter fremme trækker ud af en indkørsel.

Men i min test havde den det også med at gå i panik i snævre bysituationer med parkerede biler i højre side og modkørende trafik, hvor den flere gange bremsede hårdt op som en nybegynder. I ét tilfælde svingede den pludseligt over mod modkørende vejbane.

Det føles magisk, når man første gang oplever Teslaen tage skarpe sving, men Model 3 synes ikke at kunne finde ud af at sænke farten før svinget og ender i flere situationer med ikke at kunne holde sin bane. Så må man vriste kontrollen fra bilen og vride den hårdt ind på banen igen. Man skal med andre ord være ekstremt årvågen.

På motorvejen fungerer autostyring bedre, men man kan også bede bilen selv skifte bane ved hjælp af to hurtige træk i blinkerarmen, og her viser automatikken sig igen som en amatørbilist, der ofte pludseligt sænker hastigheden for at komme ind bag en bil og dermed skaber potentielt farlige situationer bag sig.

Problemet med ’nervøs kørsel’ er ifølge nogle Tesla-ejere blevet værre efter seneste opdatering. Det er mildest talt bekymrende, og jeg vil ikke turde overlade så potentielt risikable beslutninger til bilen, før softwaren bliver betydelig bedre.

Alligevel er det håbet om den type kommende teknologiske tigerspring, som gør Tesla Model 3 og de andre nyere Teslaer til så sjovt et bekendtskab. En bil, der opdaterer sig selv, er en bil, der bliver ved med at gøre sig selv interessant for sin ejer.

Jeg har svært ved at forestille mig andet, end at det vil blive kopieret af alle andre bilproducenter på samme måde, som verdens mobiltelefonproducenter i 2010’erne hoppede på smartphonevognen og lavede telefoner, der kunne opdateres. Den evigt opkoblede, selvopdaterende bil passer til tiden. Som en smartphone på hjul.

Det norske FDM’s medlemsblad Motor skrev det så rammende, da de i sidste uge anmeldte Model 3’s enkle interiør: Alt andet »virker forhistorisk«. Ja, ærlig talt.