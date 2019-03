Pilou og Huxi har mange danske børn på samvittigheden. Amalie og Gustav not so much

Det skal retfærdigvis siges, at navnet allerede var på vej nedad i sin cyklus, da frk. Szigethy ramte Danmark, men ikke så drastisk som efter hendes debut:

I 2010 fik 275 af de danske piger navnet ’Amalie’ svarende til knap 9 ud af 1.000.’Amalie’ var her det 24.-mest populære pigenavn.I 2017 fik blot 19 piger navnet svarende til godt en halv pr. 1.000 piger, og navnet var røget ned på plads nummer 235.

Gustav Salinas bærer muligvis samme byrde. Homo-realitystjernen debuterer i 2008 i TV 2-programmet ’Dagens mand’ og dukker i de følgende år op i stribevis af realityprogrammer som ’For lækker til love’ og ’Divaer i junglen’.

I 2008 er navnet ’Gustav’ nummer 12 på listen over de mest populære drengenavne.558 drenge får navnet ’Gustav’, hvilket svarer til godt 17 ud af 1.000 drenge.I 2017 bliver 63 kaldt Gustav, og navnet rangerer nu som nummer 117. To ud af 1.000 drenge får navnet.

Ingen har forsket i kometnavne endnu

Men, men, både i forhold til de opadgående og nedadgående idol- eller kometnavne kan det indtil videre kun blive ved gætterier, for der findes ikke den store forskning på området herhjemme, fortæller lektor og navneforsker ved Institut for Navneforskning på Københavns Universitet Michael Lerche Nielsen:

»I sagens natur er det svært at undersøge, fordi man ikke før har siddet med de data, I nu sidder med, så navneforskere har ikke haft mulighed for at sætte tal på de såkaldte kometnavne eller idolnavne. Positive eller negative«, siger Michael Lerche Nielsen og tilføjer, at kometnavne er hyppigere set i for eksempel USA, hvor der er bredere rammer for, hvad man kan kalde sine børn.

»De unikke navne afspejler, at navnet er blevet en del af vores selviscenesættelse. Det personlige brand er ikke forbeholdt filmdivaer og rockstjerner, men ligger som en skjult forventning til os alle om at brande os selv og vores børn«, siger Michael Lerche Nielsen og understreger, at janteloven måske er ved at bløde lidt op i hvert fald på navnefronten.