Angreb på minister: Intet behov for skatterabat til bloggere

Arbejdsgivere og lønmodtagere anerkender ikke en ny tredje gruppe på arbejdsmarkedet, hvor skatteminister vil have særlige regler for bloggere, influencere og youtubere.





En ny tredje gruppe på arbejdsmarkedet er ved at tage form med nye jobtyper som bloggere, influencere, youtubere, e-sports-udøvere og netbaserede start-ups.

Men med mange og skiftende indtægter, honorarer og betalinger i naturalier og reklamesponsorater er de hverken traditionelle lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende.

I en ny rapport vurderer regeringens skattelovråd, at det digitale arbejdsmarked tæller 300.000 danskere, og at gruppen vokser. På den baggrund anbefaler skatteminister Karsten Lauritzen (V) nu en skattemodel, der gør det muligt for bloggere, freelancere og andre honorarmodtagere at få rabat i skattebetalingen, hvis de til gengæld frasiger sig muligheden for selv at finde de fradrag, der kan begrænse skattebetalingen.

På den måde bliver skatten betalt med det samme, så der ikke opstår en skattemæssig gråzone, der er svær at kontrollere, og som øger risikoen for fejl, forglemmelser og snyd.

Men hverken fagbevægelsen eller arbejdsgiverne anerkender det tredje arbejdsmarked.

»De 300.000 personer, det handler om, bliver allerede håndteret i skattelovgivningen i dag«, siger næstformand Arne Grevsen fra hovedorganisationen FH, der repræsenterer 79 fagforbund og 1,4 millioner lønmodtagere.

»Hvis vi skaber en tredje gruppe på arbejdsmarkedet, vil det skabe usikkerhed i forhold til den ansættelsesretlige lovgivning, der i dag giver ufravigelige rettigheder til arbejdstagerne. Det kan for eksempel dreje sig om ret til barsel, sygedagpenge eller ferie. At opfinde en ny tredje gruppe på arbejdsmarkedet vil gavne de virksomheder, der forsøger at unddrage sig disse forpligtelser«, fortsætter han.

Arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er enige i, at nye definitioner ikke løser nogen problemer.

»Der er i stedet behov for, at skattemyndighederne udvikler ny og bedre vejledning og giver mulighed for at indberette skat på en enkel måde«, siger viceadministrerende direktør Pernille Knudsen fra DA.

Regeringens skatteeksperter i Skattelovrådet peger på, at bloggere og influencere har mange forskellige indtægtskilder. De kan for eksempel få den amerikanske techgigant Google til at generere reklamer på deres hjemmesider, og de indtægter vil under ingen omstændigheder blive opgivet automatisk til de danske skattemyndigheder, medmindre bloggeren og influenceren selv gør det.

»Det hjælper en skatterabat ikke på. Det er en forkert vej at gå at give skatterabat mod et løfte om, at så bliver loven til gengæld overholdt. Virksomheder – hvad enten de er danske eller udenlandske – skal have en pligt til at oplyse for skattevæsnet, hvem de betaler penge til«, siger Arne Grevsen.

Vi har samme interesse

Skatteminister Karsten Lauritzen er parat til at tage en snak med arbejdsmarkedets parter, men han beder dem møde ham med et åbent sind.

»FH og DA repræsenterer dem, som er organiseret på arbejdsmarkedet. Problemet med den tredje gruppe er, at det er de ikke. Jeg ønsker ikke at skabe et tredje arbejdsmarked; det har skabt sig selv. Om man er skatteforvaltning, arbejdsgiverorganisation eller lønmodtagerorganisation, så er man nødt til at forholde sig til det«, siger Karsten Lauritzen.