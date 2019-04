Høje lånekrav har bremset stiftelsen af nye andelsboligforeninger fuldstændig op

Et rødglødende boligmarked og skærpede lånekrav gør det svært at lave nye andelsforeninger.

Høje boligpriser i København, krav om at benytte fastforrentede realkreditlån og ikke mindst skærpede lånekrav til kommende andelshavere har bremset stiftelsen af nye andelsboligforeninger fuldstændig op. Sådan lyder vurderingen fra realkreditinstitutter, advokater, eksperter og andelsboligforeningerne selv.

Der findes ikke nogen samlet oversigt over nystiftede andelsboligforeninger, men de tre realkreditinstitutter, der har fokus på udlån til andelsboliger, har nærmest ikke lånt ud til ny andelsboligforeninger siden sommer 2018, hvor lånekravene blev skærpet.

»Vi har været med til at stifte tre foreninger. Der er et markant fald i forhold til tidligere, hvor det nogle år har været over 20 om året«, siger boligøkonom Mikkel Høegh fra Jyske Bank, der driver Jyske Realkredit, mens Realkredit Danmark og Nykredit ikke har ydet andelslån.

Samme erfaring har penge- og realkreditinstitutternes organisation, FinansDanmark.

»Det er vigtigt, at der kan blive stiftet sunde andelsboligforeninger. Der er ingen tvivl om, at de skærpede krav til egen finansiering har øget kravene for, at lejere kan gøre deres ejendom til andelsboligforening, men vi følger Finanstilsynets retningslinjer«, siger direktør for ejendomsfinansiering Peter Jayaswal.

Det er ikke, fordi der ikke har været mulighed for at stifte foreninger. Der er livlig handel med udlejningsejendomme i København, som for eksempel den amerikanske kapitalfond Blackstones opkøb af udlejningsejendomme har vist.

Politikere vil lempe

Når en udlejningsejendom sælges fra en ejer til en anden, skal lejerne nemlig have tilbud om at overtage den som andelsboligforening. De har så ti uger til rejse pengene og matche købers tilbud. I den situation går lejerne typisk til Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) for at få bistand.

»Der er altid stor interesse, når vi kommer og holder informationsmøde. Lejerne vil gerne stifte en andelsboligforening, men når der så bliver lavet beregninger på, hvad det koster, og lejerne selv går i banken, daler interessen, og i sidste ende må de fleste opgive«, siger Jan Hansen, som er direktør i ABF.

I 2017 indgik et bredt flertal i Folketinget en politisk aftale om »mere robuste andelsboligforeninger«, som blandt andet forlangte, at andelshavere selv skulle stille med minimum 5 procent af hele ejendommens købesum, når de stiftede en andelsboligforening.

»Der var derimod ikke noget krav om, at lejerne, når de gik i banken, selv skulle have en stor opsparing for at kunne få et lån til indskud«, siger Jan Hansen.

Siden har Finanstilsynet udsendt en bekendtgørelse – ’god skik for boligkredit’ – om lån til blandt andet nystiftede andelsboligforeninger. Her lægger tilsynet op til, at skal lejerne også skal egenfinansiere 5 procent af deres indskud plus 5 procent af deres forholdsmæssige andel af foreningens samlede gæld, selv om andelshaverne ikke hæfter personligt for foreningens gæld. Det vil i mange tilfælde betyde, at en kommende andelshaver skal stille med et par hundrede tusinde kroner, som de selv skal stampe op af jorden. Populært sagt bliver de potentielle andelshavere vurderet, som hvis de skulle købe ejerlejlighed.

»Der er blevet lagt et krav om ekstra opsparing for potentielle andelshavere oven i kravene i den politiske aftale. Det betyder, at det bliver vanskeligere for lejere med ganske almindelige indkomster at komme i nærheden af at blive andelshavere«, siger Jan Hansen.

Han bliver bakket op af et par af forligspartierne.

»Vi er enige i, at der er blevet strammet for meget med Finanstilsynets høje krav om egenfinansiering. Det krav kunne godt lempes, uden at det ville føre til stiftelse af usunde andelsboligforeninger«, siger boligordfører Kaare Dybvad (S).

Lignende toner lyder fra Dansk Folkeparti: