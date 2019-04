Slut med plantefars og vegetarburgere: Pølseformet plantemad må ikke længere hedde plantepølse

Det skal være slut med at give plantebaseret mad navne som plantebøf, vegetarburger og plantepølse. Det mener i hvert fald EU’s landbrugsudvalg, som i denne uge vedtog, at plantebaserede produkter ikke må hedde noget med bøf, pølser eller burger.

Men hvorfor egentlig ikke?

Fordi »man kan ikke kalde det for eksempel burger eller fars, hvis det ikke indeholder kød. Så sender man nogle forkerte signaler til forbrugerne om, hvad de køber«, sagde medlem af landbrugsudvalget Jørn Dohrmann (DF) til TV 2.

Politiken ringede ham op for at høre, hvordan plantefars og -pølser kan sende et forkert signal, og hvad han mener, at den slags plantemad i stedet bør hedde.

»Hør her, lille ven. Det er jo ikke min opgave at være rådgiver for, hvad alle mulige virksomheder skal kalde deres produkter. Det må du snakke med dem om. De kan jo bare kalde det, hvad det er«.

Men er det ikke også det, de gør? Altså en pølse, der er lavet af planter, er vel en plantepølse?

»Jeg har hverken lyst til at uddybe sagen eller rådgive om nye navne«.

Men når du siger til TV 2, at det sender nogle forkerte signaler til forbrugerne om, hvad de køber, er det så ikke rimeligt, at du svarer på, hvad eksempelvis en plantepølse sender af forkerte signaler?

»Nej. Kan du have en god dag«.

Pantepølsen kom før kødpølsen

Hos firmaet Naturli’ Foods har man specialiseret sig i at fremstille plantebaserede produkter, der til forveksling ligner animalske produkter. Blandt andet plantepølsen. Her kalder man påstanden om, at plantepølsen skulle sende forkerte signaler, for latterlig.

»Det er jo at fordumme forbrugerne. Jeg tror simpelthen ikke på, at en eneste, der ser vores plantepølser i køledisken, er i tvivl om, at der er tale om et 100 procent plantebaseret produkt, som der også står på pakken«, siger direktør hos Naturli’ Henrik Lund.

Han stiller sig også kritisk over for, om den kødbaserede pølse i virkeligheden er den originale og derfor skulle have en særlig ret til monopol på pølsetitlen.

»Vi har nørdet lidt i det her, og hvis man går helt tilbage i pølsehistorien, taler man jo faktisk om, at ordets oprindelse stammer fra ærtebælg,- altså noget plantebaseret. Så jeg vil faktisk sætte spørgsmålstegn ved, om den kødbaserede pølse i virkeligheden var firstmover«.