Test: Sovsen fordamper i halvgode gryder

Koge, stege, simre og braisere. Vil du have en halvstor gryde, som kan bruges til lidt af hvert i køkkenet, så vælg en lav og bred model med en god tyk bund.

Sådan lyder anbefalingen fra de to dommere i Politikens test af seks gryder med en kapacitet på 4 til 5 liter.

Høje, smalle gryder er glimrende at koge pasta og kartofler i, men det er bøvlet at tilberede sammenkogte retter i gryderne: Der er større afstand mellem varmen i bunden og det øverste af gryden, og det kan være svært at bevæge ingredienserne ordentligt rundt.

»Kig hellere på grydens form end på dens størrelse i liter«, opfordrer kokkeelev Ida Nordtorp Jakobsen og kokkefaglærer Thomas Rønsch Toftdahl fra Hotel- og Restaurantskolen i København.

Under testen koger de vand og tilbereder grøntsager i gryderne, som bliver afprøvet på komfurer med gas og induktion.

Utæt i toppen

De to fagfolk er vant til at koge væsker ind og reducere fond til intense saucer, men det er vel at mærke processer, som de selv styrer. Så forbløffelsen – og skuffelsen – er stor, da det viser sig, at låget på et par af gryderne ikke slutter helt tæt, og en del af væden bare fordamper.

Derfor er der ingen topkarakter til den ellers glimrende gryde fra WMF, og Scanpan får også en anmærkning for ikke at være tæt i toppen.

»Jeg vil hellere have den billige gryde fra Ikea end en af de halvgode dyre gryder, hvor låget ikke slutter helt tæt«, fastslår Ida Nordtorp Jakobsen.

Hun noterer flere plusser i Ikea-grydens karakterbog: Størrelsen er god, gryden kommer hurtigt i kog, og håndtagene bliver ikke varme.

Thomas Rønsch Toftdahl er dog lidt betænkelig ved de spinkle nitter, som håndtagene er sat fast med. Og selv om grydens medfølgende glaslåg slutter tæt, virker det ikke så solidt og langtidsholdbart som lågene på de øvrige gryder, bemærker han.

»Til gengæld kan du jo få adskillige Ikea-gryder for det samme beløb, som en enkelt af de halvgode gryde koster«, siger han.

Fem af gryderne i testen har medfølgende låg, men man må punge ekstra ud, hvis der skal låg på gryden fra Eva Trio.

»Set i det lys er prisen lidt misvisende, for et matchende låg koster da mindst et par hundrede kroner«, bemærker Thomas Rønsch Toftdahl om gryden til 700 kroner.

Hede håndtag

Der er sket en del med komfurer og kogegrej, siden vores forfædre i jægerstenalderen lagde brændende varme sten ned i beholdere af træ, skind eller bark for at koge maden og placerede krukker og kopper af ler i ildstedets gløder.

Men moderne induktionskogeplader, som fungerer ved hjælp af magnetisme, trumfer ikke flammerne på et gasblus, mener Thomas Rønsch Toftdahl.

»Gas er lettere at styre og lader sig ikke påvirke af lidt fedt eller væske mellem blusset og grydens bund«, fremhæver han.

Uanset varmekilden råder testdommerne til, at man finder et par grydelapper frem, hvis man vil hanke op i gryderne fra Greenpan, Scanpan og Tefal. Håndtagene på disse tre gryder bliver nemlig meget varme under afprøvningen i det store køkken på Hotel- og Restaurantskolen.

»Og det er altså ikke, fordi vi bruger nogle gigantiske blus. Varmen er tilpasset efter grydens størrelse. Til daglig bruger vi store gryder og små kasseroller – uden at brænde hænderne«, fortæller Thomas Rønsch Toftdahl.

Der er gryder af stål og gryder med non-stick-belægning i Politikens test. Non-stick-overfladerne bliver grimme efter få ganges brug, men ellers er materialerne nogenlunde ens i brug, konstaterer Ida Nordtorp Jakobsen og Thomas Rønsch Toftdahl.

»Ingen af materialerne slår dog støbejern, som er eminent til at holde på varmen – både på komfuret og i ovnen«, slutter de.

Ikea 365+-gryde med låg

Foto: Miriam Dalsgaard

Størrelse: 5 liter

Pris: 229 kroner i Ikea

Artboard Copy Created with Sketch.

Kokkefaglærer Thomas Rønsch Toftdahl: God varmefordeling. Fint med det indvendige litermål. Ret tyndt stål, så den egner sig ikke til risengrød. Nitningen af håndtagene virker lidt skrøbelig.

Kokkeelev Ida Nordtorp Jakobsen: Har en god størrelse og er nem at håndtere. Håndtagene bliver ikke varme. Kommer hurtigt i kog på begge varmekilder.

Greenpan Barcelona ceramic non-stick med låg

Foto: Miriam Dalsgaard

Størrelse: 5,1 liter

Pris: 1.099 kroner. Fås i Coop, Imerco, Whiteaway m.fl.

Artboard Copy Created with Sketch.

Kokkefaglærer Thomas Rønsch Toftdahl: Har en god tyngde og en super belægning. Velegnet til braisering. Men håndtagene bliver meget varme.

Kokkeelev Ida Nordtorp Jakobsen: Har en god tyk bund. Er længe om at varme op på induktion, og varmen er centreret og ujævnt fordelt.

WMF function 4 gryde med låg