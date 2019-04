Gør som en kvart million andre danskere: Tag på landet og se økokøerne komme på græs

For et år siden deltog næsten en kvart million danskere i landets formentlig største fødevare- og landbrugsevent, da forårskåde økologiske køer blev sluppet ud på græs. Søndag har interesserede igen chancen, når 59 økologiske landmænd i forbindelse med økodag 2019 inviterer offentligheden med på en kigger.

Besøgende kan komme tæt på dyrene, få viden om økologisk landbrugs betydning for dyrenes trivsel og smage økologiske produkter. På økodag.dk findes info om værtsgårdene, som typisk holder åbent mellem klokken 10 og 14.

Arrangørernes skøn af, at 232.000 danskere deltog sidste år, er baseret på optælling af biler og cykler hos de medvirkende økologiske landbrug. Antallet af gæster svingede fra cirka 500 til omkring 12.500.

Det er 15. gang, de økologiske landmænd sammen med Økologisk Landsforening og de økologiske mejerier holder økodag. Årets tema er dyrevelfærd og klima. Cirka hver tredje liter mælk, som bliver solgt i Danmark, er økologisk, og mange økologiske landmænd arbejder på at gøre deres mælkeproduktion mere klimavenlig.

Græs hiver CO 2 ud af luften

»Økologiske mælkeproducenter har særlig mange græsmarker, fordi køerne skal på græs, og fordi køerne skal have meget grovfoder. Selv om græsset ikke redder klimaet alene, så har græs den klimaeffekt, at det hiver CO 2 ud af luften og lagrer det som kulstof i rødderne og i jorden«, siger formanden for Økologisk Landsforening, Per Kølster, i en pressemeddelelse.

Han erkender, at mælkeproduktion generelt har lang vej til klimaneutralitet, men at økologiske landbrug har en mindre udledning af klimagasser per hektar end konventionelle.

Økologiske landbrug vinder også på naturindhold og beskyttelse af drikkevand, da der ikke bruges pesticider eller kunstgødning og er relativt mange græsmarker. Græsset på de 59 gårde binder tilsammen cirka 31.000 tons CO 2 om året. Det svarer ifølge Økologisk Landsforening til udledningen fra 31.000 danskeres årlige flyrejser.

En vært fik nok efter ballade

Sidste år gav det genlyd i medierne, da Go Vegan, en sammenslutning af veganere, demonstrerede ved seks økodagarrangementer. Ifølge Fyens.dk har oplevelsen fået ejerne af gården Verningelund ved Assens til at melde fra og i år lukke deres køer ud på græs i stilhed.

»Som du kan høre på min stemme, reagerer jeg voldsomt på at fortælle det. Når det sidder så dybt i mig, skal jeg ikke bruge flere måneder på at arrangere sådan en festdag«, sagde Hanne Bording Jørgensen først i april til Fyens Stiftstidende.

Økologisk Landsforening meddeler, at det er det eneste afbud med henvisning til sidste års demonstrationer, man her har kendskab til. Antallet af tilmeldte gårde svinger naturligt fra år til år, i år har 9 nye værter tilmeldt sig til dagen.