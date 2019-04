Forsker: »Min bekymring er, at hudlægerne har skræmt folk fra at gå ud i solen«

Hudkræft





Almindelig hudkræft

Opstår i overhuden, typisk i ansigtet og på toppen af issen som små knuder, sår, der ikke vil hele, eller hudforandringer, der overfladisk kan ligne små pletter af eksem. Fredelig kræftform, da den ikke danner metastaser. Dog kan en mindre udbredt hudkræfttype, pladeepithelkræft, sprede sig og være dødelig, især hos folk, der får immunforsvarsdæmpende medicin. To væsentlige risikofaktorer for hudkræft er at have lys hud og opholde sig meget i solen.

Modermærkekræft

Også kaldet malignt melanom. En mere aggressiv form for kræft, der opstår forskellige steder på kroppen i modermærker. Folk med mange modermærker har den største risiko.

Antallet af tilfælde af hudkræft og modermærkekræft er tredoblet de seneste 30 år.

Kilde: Cancer.dk

Vis mere