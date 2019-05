Guide: Sådan lapper du din cykel

Fakta

Undgå at punktere

Tjek jævnligt dine dæk for småsten, glas og andet, der måtte have gravet sig ned i gummiet. Fjern det med en kniv.Pump dine dæk. Dine dæk skal være hårde uden at være stenhårde. Det sænker risikoen for punkteringer. Skift dine dæk. Slidte dæk punkterer langt oftere end nye dæk, så skift dem cirka en gang om året. Køb ordentlige dæk. Som med så meget andet følges pris og kvalitet ad, så køb et par gode dæk med fornuftig punkteringsbeskyttelse. De koster 200-300 kroner per styk, men pengene er givet godt ud.