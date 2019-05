Test af tørshampoo: Comeback til hårpulver, der hitter blandt de unge

Fakta

Sådan bruger du tørshampoo

Brug altid tørshampoo i helt tørt hår.

Lad være med at vente, til dit hår er alt for fedtet.

Brug tørshampoo allerede om aftenen, hvis du ved, at du ikke vil vaske dit hår næste morgen.

Del håret op i små sektioner, og hold sprayflasken på lidt afstand af håret, når du sprayer. Lad tørshampooen sidde i ca. to minutter, og rusk så op i håret for at få lidt fylde, eller børst håret igennem.

Føn eventuelt håret et par sekunder for ekstra volumen. Er du mørkhåret, så vælg en tørshampoo med farve.

Vis mere