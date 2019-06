Test af shampoo til gråt hår: »Det er et genialt produkt«

Begge testdommere er ellevilde med silvershampoo, som giver et koldt look til gråt, hvidt eller blondt hår. Efter test af seks slags er de stadig imponerede. Endda mest over nogle af de billigste shampooer.

Man skal formentlig have gråt, hvidt eller afbleget hår for at kende til fænomenet silvershampoo. Har man det, forstår man til gengæld, hvorfor netop disse hårprodukter lige nu stormer frem i supermarkeder og butikker som Matas og Normal. For den specielle shampootype med de intense lilla pigmenter falder lige ned i en snart 10-årig trend, hvor køligt stålgråt hår er decideret trendy.