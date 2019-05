En klimatype taler om flyskam, en anden gider ikke høre på mere p..

Politikerne er nødt til at bestemme mere og tale mindre til vores samvittighed, hvis danskerne for alvor skal ændre deres fodaftryk på klimaet. For vi er alt for forskellige til at kunne flyttes med kampagner, viser en omfattende analyse af befolkningens klimaprofil.