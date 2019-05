Børn ned til 7-8 år har taget betalingskort til sig

Fakta

Børn og kort

410.000 børn og unge i alderen 7 til 17 år har betalingskort. Der er i alt 741.000 i gruppen af 7-17-årige, som har mulighed for at få et kort.

11 procent af pigerne på 7 og 8 år har et betalingskort, mens 6 procent af drengene har et kort. Hver fjerde pige i alderen 9 til 11 år har kort, mens det her er 19 procent af drengene. Blandt de ældste fra 15 til 17 år er det næsten alle, som har betalingskort.

7 procentpoint flere piger end drenge har betalingskort i aldersgruppen. Piger får tidligere betalingskort end drenge.

Betalingskort til børn er mest udbredt øst for Storebælt, hvor omkring 60 procent i målgruppen har et betalingskort, mens det i Syddanmark er 47 procent.

Familiens indkomst betyder også noget for udbredelsen afbetalingskort. Lav indkomst betyder lavere andel børn med betalingskort.

Kilde: Analyseinstituttet YouGov for Nordea. Der er gennemført 1.008 interviews med danskere med børn i alderen 6-17 år fra 7. marts til 13. marts 2019.

