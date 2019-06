Ifølge de officielle råd skal vi smøre os selv med ’en håndfuld’ solcreme for at være tilstrækkeligt beskyttet mod at blive forbrændt på stranden. Men danskerne forstår ikke, hvad ’en håndfuld’ dækker over, når man tester det i laboratoriet. Rådet »skal skrottes«, siger forsker.

Forestil dig, at danskerne blev rådgivet om beskyttelse mod kønssygdomme, men at 9 ud af 10 danskere ikke kunne finde ud af at tage et kondom på, lavede 2-3 huller i processen og kom til at tabe det undervejs. Det ville de fleste nok mene var et problem.