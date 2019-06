Spar penge og skån miljøet: Her er ni slags reparationer, der er en god forretning. Og tre, du bare skal droppe.

FAKTA

Tre ting, det ikke kan betale sig at reparere

Ovnens kabinet:Skader på emaljen i en ovn kan ikke betale sig at reparere. Man kan hverken skifte ovnrummet ud eller lappe ridser, for det holder ikke til de høje temperaturer.

Kølesystemet i køleskabet: Hvis køleskabet står og snurrer konstant, men ikke køler, er det kølesystemet, den er gal med. Det er ikke noget, man selv kan reparere, og ofte kan det heller ikke betale sig.

Motoren i de fleste apparater:Meget dyre reservedele som motoren i et apparat kan som regel ikke betale sig at skifte ud. En motor koster 1.500-2.000 kroner. Dog er det ofte billigere med støvsugermotorer.

Kilde: Thomas Holm, Nettoparts.

