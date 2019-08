Der er stille i bilen, og så kigger hun på mig: »Hvorfor er det ikke dig, jeg møder i fitness?«

Hvad sker der, når fire mennesker, som ikke på forhånd kender hinanden, sætter sig ind i en bil for at komme fra et punkt i landet til et andet? Politiken undersøger de spontane samtaler, der opstår undervejs på de danske landeveje.

Som eksiljyde i København er der mange muligheder for at komme hjem til mor og far. Der er den dyre med DSB i en stillekupé uden nogen form for interaktion med andre levende organismer. Der er også bussen, enten over broerne eller med færgen, hvor samtalen med et andet mennesker er mulig, men en sjældenhed – medmindre der på forhånd er etableret en relation. Fly er også en mulighed, men prøv at fortælle det til min SU.