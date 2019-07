Forældrekøb er historisk billigt: Men strammere lånekrav og frygt for prisfald bremser far og mor

Ekstremt lav rente gør det muligt for mange at købe tag over hovedet til studerende afkom. Men skal lejligheden sælges igen om 3-5 år, kan det blive med tab, advarer rådgiver. Overvej i stedet et huslejetilskud.