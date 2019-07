De store omvæltninger er lavet, så nu er det små nøk som at udskifte appelsinjuice med dansk æblejuice, der er hverdag i familien Hansen-Göksu. Og en bil, som det tager tid at få solgt.

Laurits Günes holder bydende sin blå kop op mod sin mor efter at have bællet to kopfulde økologisk hyldeblomstsaft i sig. Mere saft. Trods en åben altandør står luften stille i lejligheden på 3. sal; der er god brug for væske.