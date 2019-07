Test af engangstallerkener: Topkarakterer til tallerkener i træ, sukkerrørsfibre og palmeblade

EU’s plastikdirektiv betyder, at danske forbrugere skal til at kigge efter alternativer til engangsplastprodukter. Picnic og havefest er dog reddet. Politikens to testdommere roser tallerkener af naturmaterialer i testen af engangstallerkener. Helt ’grønne’ er de dog ikke.

FOR ABONNENTER

Kan testdommere være genanvendelige? Ja. For vi har sat to af Politikens mest garvede fagdommere til i et par uger at teste bæredygtige engangstallerkener samt et par af pap og plast. Og det er ikke kun dommerne, vi genbruger. De genanvender også de samme ord gennem testen af tallerkener af træ til sukkerrørsfibre, palmeblade, pap og plast.