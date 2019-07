Far er forarget: Hvorfor ligner Crilles lejr en losseplads?

Oliver har fået stjålet stole, bord og ølbongen ’Extreme’, så far Per kommer til undsætning med en lille skarp og faderlig trøst. Samtidig – I Christians lejr – dukker Per pludselig op og laver ravage. Hvorfor ved de ikke, hvor hans søn er? Og hvorfor skal lejren absolut ligne en skraldespand? Men alt bliver godt igen, da Per og søn genforenes for at spise en burger – og Per får en overraskelse.

Dette er fjerde afsnit af Far på Roskilde 2019.