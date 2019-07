Tilsynd undersøger elnetselskaber: Kunder bliver måske - ulovligt - afkrævet for mange penge Forsyningstilsynet er ved at undersøge, om en række elnetselskaber ulovligt tapper kunderne for penge.

Forsyningstilsynet er for tiden ved at undersøge elnetselskabers køb af strøm. Det sker, for at finde ud af om nogle af landets energikoncerner ulovligt malker kunderne.

Det skriver Jyllands-Posten, der har fået aktindsigt i dokumenter, der viser, at det blandt andet drejer sig om Ørsted, SEAS-NVE, Ewii og NRGi.

I alt 12 elnetselskaber bliver undersøgt, fordi de ifølge høringsbreve fra Forsyningstilsynet 'har indrapporteret større nettabsomkostninger eller har indrapporteret en høj pris per kWh i forhold til de øvrige selskaber'.

Elnetselskaberne distribuerer strøm til forbrugerne og er underlagt krav om indtægtslofter og effektiviseringer.

Monopolforretning

Ifølge Jyllands-Posten påvirkes indtægtsloftet dog af, at elnetselskaberne skal købe ekstra strøm for at kompensere for, at noget af strømmen går tabt undervejs.

Nogle elnetselskaber køber strømmen hos koncernforbundne strømhandelsselskaber, der opererer i fri konkurrence på det liberaliserede elmarked.

Og det åbner for, at en energikoncern ulovligt kan kanalisere penge fra monopolforretningen over i elhandelsselskabet.

»Konsekvensen er, at forbrugerne kommer til at betale højere priser, end de ellers skulle have gjort«, siger direktør i Forsyningstilsynet Carsten Smidt til Jyllands-Posten.

De største elnetselskaber, som undersøges af Forsyningstilsynet, afviser, at der er noget at komme efter.

ritzau