Sognepræsten prøver at finde svaret på danskernes dobbelt-ja: Vi flyder rundt i relationerne, så vi skal have bevis på, at vi betyder noget for den anden

I Aalborg overvejer en præst efter succes med drop in-bryllup at indføre et fast ritual for ægtepar, der vil bekræfte kærligheden. Og i Køge har 2. viceborgmesteren opfundet sit eget ritual til allerede gifte par og tegnet en fin attest med to hjerter.

Pia Kjærsgaard har gjort det. Niels Brandt (forsangeren i Minds of 99), Susse Wold, Salma Hayek, Ozzy Osbourne, Beyoncé og David Beckham.

Alle har de giftet sig igen med den partner, de har været gift med i årevis. De har – ofte på den oprindelige bryllupsdato eller på Valentine’s Day – fornyet deres løfte om at elske hinanden for evigt. Det, man i USA mundret kalder renewal of wedding vows.

Ægteparret Eva og Joakim Hesse Lundström fortalte i Politiken fredag historien fra deres bonusbryllup på Bornholm.

»Jeg tror, der er tale om en trend. På det seneste har vi fået flere forespørgsler om, hvorvidt vi kan give vores velsignelse til par, der allerede er godt gift. Det er vi lidt uforstående overfor. Men nu befinder vi os jo i Aalborg City, og det er jo her trendsetterne er«, fortæller sognepræst Sophie Nordentoft fra Vor Frue Kirke i Aalborg.

Det typiske mønster er ellers, at et ungt par bliver gift på rådhuset for at få styr på juraen omkring børn, bil og bolig – og venter nogle år med den store fest og med kirkebrylluppet i form af en ’kirkelig velsignelse’. Men nu kommer de altså rendende også mange år efter ægtemålet og vil have en guddommeligt autoriseret forlængelse af kontrakten. Sognepræsten forklarer det sådan her:

Brug for at mærke efter

»Vi flyder så meget rundt, både i parforhold og venskaber. Så vi skal have bevis på, at vi betyder noget for den anden. Den romantiske kærlighed har sejret 200 procent. Nu efterspørger vi varighed, stabilitet og en viden om, at vi har et forhold. Elsker. Elsker ikke. Det skal genbekræftes hver dag. Vi tager temperaturen på vores parforhold, og vi har brug for at mærke efter, for nu at bruge et af tidens ord. Det er ikke længere nok bare at tage to flødeskumskager med hjem om lørdagen til at hygge sig med«.

Sophie Nordentoft har lige viet 24 par ved et drop-in bryllup i Vor Frue Kirke fredag 12. juli. Det var en overvældende succes for kirken, at de pludselig kunne få fat i nogle mennesker, som ellers ikke lige havde fået det gjort. Og i forlængelse af det, kunne hun godt forstille sig, at kirken meldte ind med et nyt ritual til bekræftelse.

»Jeg kan godt set det for mig som en vare på hylderne. Kom herhen på bryllupsdagen, så tager vi en omgang mere i manegen. På den måde ville vi kunne få lov at gøre det i vores ramme. Så det ikke kun kommer til at handle om parforholdet med et helt bestemt vokabular fra selvudviklingens skuffe«, siger Sophie Nordentoft.

»Vi har et sprog, der er lidt bredere og ældre. Og vi kan få det horisontale med, forholdet til det åndelige og til fællesskabet«.

Urgammel skik

Faktisk har man især på landet haft en tradition for at velsigne brudepar på sølvbryllups- og guldbryllupsdagen som en højtidelig start på selve festen. Det er i det lys, man skal se politikeren Pia Kjærsgaard og Henrik Thorups bekræftelse af 50 års ægtestand i Sankt Pauls Kirke i Nyboder i København forrige år.

Det giver os noget, at vi lige bliver mindet om vores kærlighed. Og så har vi 4 dage på et hotel med dem, vi holder allermest af Angelina Wiese Devine, bryllupsfotograf

De blev kirkeligt velsignet af Kathrine Lilleør, der er præst i 3. generation. Hun siger:

»Det er jo en urgammel skik. Især på landet. Min bedstefar har forrettet utallige af dem. På Fyn, hvor min onkel var provst, begyndte sølv- og guldbryllupsfesten ofte i kirken«, siger sognepræsten.

»Jeg tror, ægtefolk kommer for at få et perspektiv. Så festen får en dybde. For hvad er det, vi fejrer? At vi, trods den modgang der er i alle forhold, alligevel kan stå her i dag. Jeg ser det ikke som en trend, men et naturligt behov for at sige tak. Ligesom vi aldrig holder op med at sige: Jeg elsker dig«.

Gør sig umage

Mange søger også bekræftelse af deres ægteskab udenfor kirkens mure. Symbolikken er blevet vigtigere. Man gør sig mere umage om at skabe et ritual, der er parrets eget, mener Heidi Noer-Hvarre, fra Strøby ved Køge, hvor hun i firmaet Two Hearts arbejder som bryllupsplanlægger for 30-40 par om året.

»De sidste 2-3 år har det ændret sig. Man gør mere ud af festen. Flere trækker ud af kirken – de vil gerne sætte deres eget præg på det. Nogle vælger at trække præsten med ud for eksempel i naturen. Det er vigtigt at gøre det til sit eget. Det er vores bryllup, vores kærlighed, vores!«

Bryllupsplanlæggeren tror, det handler om de kedelige skilsmissestatistikker, der fortæller, at hver andet ægteskab går i stykker, og at alle ved, at man skal arbejde hårdt for at holde fast i kærligheden. Sådan ser hun også tendensen med at bekræfte sit bryllup.

»Det er symbolikken. At man godt vil holde fast i kærligheden, at man vil skabe sit eget, for eksempel ved hvert 5. år at kunne sige: Vi fornyr vores bryllupsløfter og holder et bryllup med nyt tema som strandbryllup, Las Vegas eller White Party«.



Gengift hos Dracula

Heidi Noer-Hvarre ser tendensen til genbekræftelse på sociale medier og i de bryllupscirkler, hun bevæger sig i. Som et eksempel nævner hun Angelina Wiese Devine, bryllupsfotograf i Odense, der 4. august tager til ’Draculas slot’ i Rumænien for at sige ja – for fjerde gang – til sin mand, selv om det kun er 12 år siden, de første gang blev viet med bryllupskage i seks etager og brudevals.