Spørg Søren Ryge: Hvordan kommer man af med snerlerne i hækken?

Dorte Bergmann: Vores have er i år infiltreret af snerler overalt: mellem havefliserne, i græsplænen og ikke mindst i beplantningen langs hegnet ind til vores nabo. Og her opstår problemet, for naboen siger, at snerlerne kommer ind til ham, og jeg mener jo, at de lige så godt kan komme fra ham ind til mig.