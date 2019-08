Overblik: Dødsulykker får byer verden over til at skærpe kursen over for elløbehjul

Atlanta er den seneste storby til at indføre restriktioner på det populære transportmiddel.

Indbyggere og besøgende i byer verden over har kastet sig over elløbehjulene som et nemt alternativ til den klassiske offentlige transport.

Men med den voksende brug af det populære transportmiddel følger også flere ulykker og gener for andre trafikanter og fodgængere på grund af efterladte løbehjul på fortove, cykelstier og vejbaner.

Ikke mindst et hastigt voksnede antal ulykker med dødelig udgang har flere steder i verden fået myndighederne til at indføre restriktioner på elløbehjulene.

Fire dræbt i Atlanta

I den amerikanske storby Atlanta i delstaten Georgia har fire mennesker siden maj mistet livet, mens de kørte på et elektrisk løbehjul.

Den seneste dødsulykke skete torsdag, hvor føreren af et elløbehjul kolliderede med en lastbil, og det har nu fået bystyret til midlertidigt at forbyde elløbehjul fra kloken 21 om aftenen til klokken 04 om morgenen.

Det skyldes, at ulykkerne med elløbehjul oftest sker efter mørkets frembrud.

Også i Chicago er elløbehjul blevet forbudt om natten, og i flere andre amerikanske byer overvejes det ligeledes at indføre restriktioner på brugen af dem. Det gælder blandt andet i Dallas, Texas, og i Nashville, Tennessee. På Manhattan i New York er de allerede forbudt.

Ifølge nyhedsbureauet AFP viser en undersøgelse fra det amerikanske Consumer Reports, at over 1.500 personer i USA er blevet behandlet for skader efter ulykker på elløbehjul, siden de blev indført i 2017. Mindst ni personer har mistet livet.

Dræbt i Sverige

I Sverige blev en 27-årig mand dræbt i en ulykke på elløbehjul i maj, da han blev ramt af en bil på vej ned ad en bakke i Helsingborg.

Det har fået den svenske trafikstyrelse til at kræve et forbud mod det populære køretøj, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

»Vi har desværre bare ventet på, at en alvorlig ulykke skulle ske«, siger Hans Cassepierre, der er efterforsker i styrelsen, til TT.

Mange tilskadekomne i Norge

I Norge registrerede Oslos Universitetshospital 187 skader efter fald på elløbehjul fra 1. april til 30. juni. Det svarer til to tilskadekomne om dagen. I juni alene var der i gennemsnit fire om dagen, skriver det norske medie VG.

12 af de 187 skader var alvorlige, mens resten var moderate eller lettere. Norsk politi siger til VG, at man frygter, at en elløbehjulsulykke snart kan ende med et dødsfald.

YouTube-stjerne dræbt i London

I Storbritannien er elløbehjul ulovlige på offentlige veje og fortove. De bliver dog alligevel brugt, og det førte i juli til den første dødsulykke. Den 35-årige YouTube-stjerne Emily Hartridge blev dræbt, da hun på elløbehjul blev ramt af en lastbil i London.

I Frankrig findes der i hovedstaden Paris mere end 15.000 elløbehjul, og inden året er omme, forventer landets transportministerium, at tallet når 40.000.

Storbyen har allerede forbudt kørsel på fortov, og den franske regering aftalte i maj at udvide forbuddet til resten af landet fra september i år.

Dræbt i Frankrig

Det har dog ikke forhindret, at en 25-årig mand blev ramt af en lastbil og døde i Paris i juni. I april blev en 81-årig mand dræbt i byen Levallois-Perret lidt uden for Paris, da han blev ramt af en person på elløbehjul.

I Danmark er der endnu ingen, der har mistet livet, men ulykker har der æret mange år. Alene i København er mere end 100 mennesker kommet slemt til skade i år efter kørsel på elløbehjul.

Elløbehjulene er tilladt som en forsøgsordning, der skal evalueres inden året er omme. Allerede nu har flere politikere rejst krav om, at der bliver indført alkolåse på elløbehjulene, så man ikke kan køre på dem i beruset tilstand, ligesom flere mener, at hastigheden skal sænkes markant fra de 20 kilometer i timen de i dag kan køre.

Politiken/Ritzau