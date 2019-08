»Så ringer chaufføren på andre steder«: Coop vil vinde over Nemlig med nyt våben

Coop.dk er klar med et nyt våben i krigen om kunderne på nettets dagligvarebutikker. Fremover vil onlinesupermarkedet tilbyde sine kunder, at de kan få leveret varer, selv om de ikke er hjemme. Dermed håber detailgiganten, at den kan udfordre Nemlig.com, der er den største konkurrent på markedet.

Hidtil har det været et krav, at kunderne er hjemme, når dagligvarerne bliver leveret.

»Vi kan se fra blandt andet England, at der bliver skabt præference for den, du køber dagligvarer fra online. Så det er en kamp om fremtidens marked«, siger kommerciel direktør i Coop, Morten Viktor.

Og selv om Coops chauffører ikke har nøgler til de aflåse opgange, har han også buddet på en løsning på den udfordring:

»Så ringer chaufføren på andre steder. Erfaringen fra vores test er, at vi kommer ind i langt de fleste tilfælde«, siger han til Børsen.

Til samme avis oplyser Nemlig.com, at man ikke har planer om at følge Coop.dk’s initiativ.

Prisen for levering Coop.dk MAD Mindstekøb på 500 kroner

Levering fra 14 til 49 kroner

Gratis levering ved køb for over 1.200 kroner Nemlig.com Mindstekøb på 400 kroner

Levering fra 9 til 49 kroner Vis mere

Coop.dk oplyser i sin pressemeddelelse om tiltaget, at det vil sikre korrekte temperaturer på varerne ved at efterlade varerne ved hoveddøren i effektive kølekasser. Og kølekasser, pant og anden emballage vil blive taget med retur ved næste besøg.

Hver tredje har handlet i år

Danmarks Statistik kom i går med nye tal for interessen for dagligvarehandel på nettet, og de viser, at onlinesupermarkeder har fået godt fat i kunderne. På ti år er der sket en tredobling af andelen af danskere, der har købt dagligvarer eller madvarer over nettet, fra 9 procent i 2009 til 27 procent i 2019.

Køb af dagligvarer på nettet er langt mest udbredt i Region Hovedstaden, hvor 36 procent har gjort det over det seneste år.

Modsat er det kun 27 procent på landsplan, og 19 procent i region Nordjylland, hvor færrest har prøvet det. Det skal selvfølgelig også ses i lyset af, at onlinesupermarkederne har begrænsninger i forhold til, hvor i landet de sælger til.