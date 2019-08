Sandra Petersen blev ramt af sudden deafness: »Hvorfor er det her sket for mig? En pige i tyverne, der ikke fejler noget – hvorfor bliver hun pludselig døv?«

Sandra Petersen fryser fuldstændig. Alt er stille omkring hende. Hun begynder at hamre på væggen. Og så begynder hun at skrige:

»Jeg kan ikke høre noget«.

Kæresten kommer løbende ind, men Sandra Petersen kan ikke høre, hvad han siger til hende. Hun kan heller ikke høre sin egen stemme, men på en eller anden måde får de sagt til hinanden, at de skal skynde sig på hospitalet.

Siden Sandra Petersen som 21-årig pludseligt og uden forklaring mistede hørelsen på venstre øre, har hun været bange for, at det også skulle ske på hendes højre øre.

Fakta Pludseligt høretab er en samlebetegnelse, der dækker over høretab, som er opstået i løbet af mindre end 3 døgn. I 3 af 4 tilfælde forbliver den udløsende årsag ukendt. Sudden deafness 225-1.350 nye tilfælde om året, og i langt de fleste tilfælde rammes kun det ene øre. 30-68 procent af de ramte får hørelsen igen. Der registreres for at blive ramt stiger med alderen. For hver 8 børn, der rammes, er der 70 ældre over 65 år. Risikoen får cirka et opkald om måneden fra en ung, som er ramt af sudden deafness på det ene øre. Høreforeningen er vurderingen, at sudden deafness på begge ører – som i Sandra Petersens tilfælde – kun rammer et par stykker om året. På Rigshospitalet Kilder: Region Syddanmark, Høreforeningen og Rigshospitalet Vis mere

Derfor har hun vænnet sig til at banke i bordet eller at slå i væggen, når der er for stille omkring hende. Bare lige for at høre en lyd. Det er også det, hun gør denne nat i februar 2018 i den lille lejlighed i København, da hun vågner og undrer sig over, at hun ikke har hørt, at kæresten er stået ud af sengen. Og denne gang er der ingen lyd.

Få minutter efter har kæresten sømmet i bund på vej ud til det nærmeste hospitals akutafdeling,

Inde hos lægen på akutmodtagelsen er det kæresten, der begynder at græde. Sandra Petersen regner med, at hun bare skal have sprængt trommehinden, fordi hun har mellemørebetændelse, og så vil hun kunne høre igen. For seks år siden havde lægen jo sagt, at det ville være lige så usandsynligt at få sudden deafness på det andet øre som at blive ramt af lynet to gange.

Det er først dagen efter på Rigshospitalet, hvor en dygtig læge kigger hende i ørerne, at hun forstår, at det faktisk er sket. Og så bliver hun for alvor bange.

Sandra Petersen er sikker på, at hun vil miste alt. Sit arbejde som UX-designer i Danske Bank, veninderne, kæresten og den nye lejlighed, som de har købt sammen. Hun ser det hele forsvinde.

Foto: Anne Rumland Østbygaard I tre af fire tilfælde finder man aldrig årsagen til, at nogle pludselig mister hørelsen.

Ingen forklaring

Siden dengang i februar 2018 har Sandra Petersen undret sig.

»Hvorfor er det her sket for mig? En pige i tyverne, der ikke fejler noget – hvorfor bliver hun pludselig døv?«.

Men hun har aldrig fået en forklaring. For den findes ikke i hendes tilfælde. Og sådan er det faktisk for de fleste, der rammes af sudden deafness, som er den diagnose, hun får. I tre af fire tilfælde finder man aldrig årsagen.

Sandra Petersen har selv haft mistanke om, at der må være en sammenhæng mellem høretabene og de mellemørebetændelser, hun altid har haft problemer med. Hun havde både mellemørebetændelse den nat i februar 2018, og da hun som 21-årig mistede hørelsen på det venstre øre.

Men trods det tidsmæssige sammenfald vil lægerne ifølge Sandra Petersen ikke koble mellemørebetændelse sammen med så voldsomt et høretab.

I dagene efter det andet høretab fik hun binyrebarkhormon og blev i otte dage sendt i trykkammerbehandling for at give hende hørelsen på højre øre tilbage. Men det skete ikke.

I månederne efter frygtede hun, at hun led af Ushers syndrom, som gør de ramte både døve og blinde med tiden. Men det blev afkræftet af en omfattende gentest. Så nu her næsten halvandet efter er årsagen stadig uafklaret:

»Jeg forstår ikke, at der ikke er en læge, der følger det til dørs og vil finde ud af, hvad jeg fejler. Det må da også være spændende eller relevant for forskningen«, siger hun.