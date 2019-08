Ny kampagne vil beskytte grundvand med økologi

Køb økologisk, det er godt for grundvandet.

Sådan lyder budskabet i en ny kampagne fra Økologisk Landsforening, der har musikkarakteren Gulddreng som fortaler.

Kampagnen ’Ren Madglæde’ kommer, fordi der i stadig flere drikkevandsboringer bliver fundet rester af pesticider. I den seneste opgørelse fra det geologiske datacenter GEUS fra marts 2019 er der fundet rester af pesticider i 41,1 procent af 2728 prøver i drikkevandsboringer.

FAKTA De ti mest solgte økologiske varer Her er en top ti over de typer fødevarer, vi køber flest af økologisk. Tallet angiver, hvor stor en andel der er økologisk: Gulerødder 47,6 pct. Havregryn 42,6 pct. Mad/spiseolie 34 pct. Mælk 32,5 pct. Bananer 32,5 pct. Mel 31,4 pct. Æg 31,1 pct. Pasta 27,6 pct. Løg 27 pct. Æbler 18,3 pct.

I samme opgørelse oplyses det også, at der blev fundet pesticidrester over grænseværdien i 11,4 procent af prøverne. Tallet er stigende. En Geus-rapport fra 2017 viste pesticidrester i 32,5 procent af vandboringerne.

På kampagnens hjemmeside kan man f.eks. teste, hvor mange liter grundvand man kan undgå at udsætte for pesticidrester, hvis man køber økologisk i forhold til konventionelt.

Kampagnen er lavet for at forklare forbrugeren om sammenhængen, siger formand Per Kølster:

»Rigtig mange mennesker bekymrer sig, med rette, om vores grundvand – og rigtig mange oplever også, at de ikke ved, hvordan de kan handle på deres bekymring. Med den her kampagne skærer vi det ud i pap, og vi har et regulært svar på bekymringen. Vil man beskytte grundvandet, skal man købe økologisk. Tager man et personligt ansvar, når man står med sin indkøbskurv og vælger at købe økologisk, gør man noget for sin egen sundhed, fordi man ikke køber varer med syntetiske pesticidrester, men man tager også et fælles ansvar for vores grundvand«, siger han.

»Jo flere økologiske fødevarer der købes, jo større politisk opmærksomhed får det. Det betyder noget for, hvordan man f.eks. tilrettelægger landbrugspolitikken, hvordan man forsker. Den forandring af strukturerne i vores samfund sker også via markedet, og de indkøb vi foretager«.

I 2018 steg salget af økologiske fødevarer i dagligvarehandlen med 14 procent. Salget udgør nu en samlet omsætning i butikker og online på 12,9 mia. kr. Det betyder, at 12 procent af det samlede fødevareindkøb er økologisk. 52,5 procent af danskerne køber økologisk mindst en gang om ugen. Dem vil Økologisk Landsforening, med Gulddreng som frontfigur, gerne have til at købe mere økologisk.

Fokus på drikkevand

Det kan være en god ide, siger statsgeolog Claus Kjøller fra Geus:

»Som udgangspunkt er det jo sådan, at jo færre pesticider, man bruger, jo færre ender i grundvandet. Men det er desværre ikke så simpelt, for det er vigtigt at have særlig opmærksomhed på det grundvand, der bliver til drikkevand«.

For nok er grundvand grundvand, men ikke alt grundvand bliver til drikkevand. Grundvand dannes, når regn på overfladen siver gennem jordlagene, de såkaldte sedimenter og ender i grundvandsmagasinerne. Nogle grundvandsmagasiner er der drikkevandsboringer i, andre er der ikke, og vil man beskytte det vand, vi drikker, skal man have fokus på de områder, hvor drikkevandet dannes. Det kan være op til ti kilometer fra drikkevandsboringerne.

»Men man kan ikke vide, om de økologiske varer, man køber, er dyrket på områder, hvor der dannes grundvand, som bruges til drikkevand«, siger han.

»Det er dér, hvor drikkevandet dannes, at vi skal gøre en særlig indsats, som kunne være ved at dyrke økologisk eller ved at teste pesticider, der bruges i disse områder, grundigere for, om de udvasker til grundvandet. På den måde kan vi sikre den fremtidige drikkevandsressource«.