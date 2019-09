På gåturen er der plads til både livets bagsider og fuld hygge på kontoen

I dag afholdes Ecco Walkathon for 20. gang i København. Arrangementet samler hvert år tusinder af danskere om glæden ved at gå. For netop det at gå i flok kan noget helt særligt, mener kvinderne i gruppen WalkaholicS.