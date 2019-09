Når Cityringen åbner, bliver det dyrere at køre med metro end med bus og S-tog. Det ødelægger det enkle system, man har arbejdet på i årevis, mener Forbrugerrådet og en repræsentant for pendlerne.

To nye metrolinjer i København indvies 29. september. Dermed træder et nyt kvalitetstillæg i kraft, og det er med at holde tungen lige i munden, hvis man skal forstå, hvad prisen fremover bliver for at køre med offentlig transport i hovedstaden.