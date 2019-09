Telefonen er ved at blive tavs: Vi ringer ikke længere til hinanden

Du ringer aldrig længere«, var engang noget, som forsmåede venner og kærester sagde til hinanden. Nu er det en sætning, der beskriver danskernes forhold til telefonopkald i fritiden. Vi ringer ikke til hinanden i samme grad som tidligere, og det antal minutter, som vi bruger på telefonopkald, falder støt hvert eneste år. Det viser tal fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og teleselskabet 3.

Sidste år brugte vi en milliard færre minutter i røret end året før, således at vi nu taler i mobil- og fastnettelefon 15 milliarder minutter om året. Og siden 2005 er godt hvert fjerde opkald forsvundet. Tallene bliver især interessante, hvis man kigger på, hvornår vi ringer.

Ifølge en ny analyse af teleselskabet 3’s privatkunder bliver 7 ud af 10 opkald foretaget mellem klokken 8 og 17, hvor de fleste er på arbejde. Og i weekenden bliver antallet af opkald halveret.

»Tallene vidner om, at telefonopkaldet i stadig højere grad er et arbejdsredskab, som vi kun nødigt tager i brug i fritiden. Her bruger vi i stedet forskellige beskedtjenester til at socialisere og koordinere private aftaler. Når man bliver ringet op på telefonen, er det efterhånden et tegn på, at noget haster«, siger David Elsass, der er direktør for 3’s privatmarked.

Og der er faktisk en god grund til, at vi i stigende grad vælger telefonopkaldet fra, når vi skal tale med familie og venner. Det er nemlig enormt forstyrrende, mener Rasmus Helles, der forsker i danskernes mediebrug på Københavns Universitet.

»Vi kender sikkert alle sammen til det at få et telefonopkald på et tidspunkt, hvor det passer dårligt, og den i røret bare knevrer løs. Det er telefonopkaldets indbyggede udfordring. Det er en enormt invasiv kommunikationsform, som kræver, at vi har tid lige her og nu, og derfor giver det god mening, at flere begynder at bruge beskeder på sociale medier eller andre kanaler, hvor man kan svare, når man har tid«.

Unge bliver bange

Rasmus Helles fortæller, at udviklingen er meget forskellig på tværs af aldersgrupper. De fleste over 45 år har formentlig ikke oplevet, at deres opkaldsvaner har ændret sig væsentligt de seneste år. Men hos de unge er der sket et markant holdningsskift til telefonen.

»Jeg har talt med flere unge i forskningssammenhænge, som siger, at de bliver direkte bange, når deres telefon ringer. De tænker, at der må være noget galt, fordi det er så usandsynligt, at nogen kunne finde på at ringe for bare at hyggesnakke«, siger han.

De unge vælger nemlig i høj grad opkaldene fra i det, som Rasmus Helles beskriver som »rituel kommunikation«. Det er den kommunikation, hvor man plejer sine relationer ved at have jævnlig kontakt. Tidligere foregik den form for kommunikation i høj grad over telefonen, hvor man ringede og lige skulle høre, hvordan det går. Men hos de unge er hyggesnakken i stedet flyttet over på andre kanaler som Instagram, Facebook og Skype, hvor man eksempelvis skriver en hurtig kommentar, sender en besked eller et billede og taler sammen i en gruppesamtale med alle vennerne.

»For unge giver det den samme form for intimitet og samhørighed. Og det er i virkeligheden fantastisk, at der er kommet så mange nuancer i den kommunikation, vi kan have med hinanden«, siger Rasmus Helles.