Supermarkeder bruger økodage i kampen om kunderne

Et banner med teksten ’Vidste du, at du beskytter vores grundvand, når du køber økologisk?’ er et af mange økologiske budskaber, som denne torsdag fanger øjnene i SuperBrugsen på Nørrebrogade i København. På butikkens frontparti lokker et enormt banner med teksten: ’15 procent på alt økologi hver mandag og torsdag’, og indenfor hænger det røde Ø ned fra loftet, på køleskabslågerne og over udvalget af kød og fisk. Sådan en torsdag eftermiddag er der travlt, mens de fleste prøver at nytænke aftensmaden med høretelefoner i ørerne og babyer i kurvene.