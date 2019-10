Netto, Føtex og Bilka har solgt 50 millioner færre cigaretter efter tiltag

Efter et år med skjult tobakssalg i Netto, Føtex og Bilka er der røget 50 millioner færre cigaretter over disken.

De sidste af butikkerne, der er ejet af Salling Group, skjulte tobakken, så den ikke længere var til at se bag kassen 1. oktober 2018, og det har givet effekt.

»Udviklingen bekræfter os i, at vi traf den rigtige beslutning, da vi sidste år gemte tobakken væk«, siger Annette Juhler Kjær, der er vicepræsident i Salling Group.

Det årlige salg lå forinden tiltaget på godt 500 millioner cigaretter.

Regeringen lægger op til at indføre krav om skjult tobakssalg i samtlige supermarkeder og kiosker i Danmark i de kommende finanslovsforhandlinger.

Samtidig lægges der op til at hæve prisen for en pakke cigaretter fra cirka 40 kroner til 50 kroner. Derudover skal pakkerne være neutrale.

Men ifølge Lægeforeningen er disse tiltag ikke nok. Man bør hæve prisen til 90 kroner, siger formand for foreningen Andreas Rudkjøbing.

»Det er en katastrofe, at der hvert år dør 13.600 danskere af rygning. Selv om der er mange gode forslag, så er det prisen, der er det centrale, hvis man skal komme rygning til livs«, siger han.

Selv om der bliver solgt færre pakker cigaretter i Sallings butikker, så peger formanden på, at der ikke er kommet færre rygere.

»Det er et udtryk for, at det hjælper at gemme cigaretterne væk. Men når det ikke er regler, der gælder alle steder, så betyder det nok, at folk køber deres cigaretter andre steder, fordi vi har ikke knækket koden, sider Andreas Rudkjøbing.

Sammen med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen har Lægeforeningen samlet seks konkrete forslag til at arbejde imod en røgfri generation.

Det inkluderer blandt andet en røgfri skoletid, bedre hjælp til rygestop og droppe smagsstoffer i e-cigaretter.

ritzau