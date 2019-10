Fakta

Lav rente rammer pensionen

De lave renter på obligationer rammer nu folk med pensionsopsparing.

Pensionsselskabet PFA har for forskellige aldersgrupper beregnet konsekvenserne af, at Rådet for Pensionsopsparing har skruet ned for afkastforventningerne.

Modelpersonen har en årsindkomst på 400.000 og en pensionsopsparig på 12 procent af lønnen.

Den 40-årige med et pensionsdepot på 600.000 kroner ville med 2019-forsætningerne have udsigt til en samlet pensionsopsparing på 1.850.000 kroner, men med 2020-forudsætningerne vil depotet være på 1.829.000 kroner. Det ville give en årlig pension på 102.782 kroner eller 1.240 kroner mindre end sidste år.

Den 60-årige med et depot på 1.390.000 kroner ville med 2019-forsætningerne have udsigt til en samlet pensionsopsparing på 1.830.000 kroner, men med 2020-forudsætningerne vil depotet være på 1.795.000 kroner. Det ville give en årlig pension på 100.646 kroner eller 1.963 kroner mindre end sidste år





Kilde: PFA

