66-årige Susanne stillede sig i kø midt om natten for at få en andel i drømmebofællesskabet

Da andelslejlighederne i et seniorbofællesskab blev sat til salg for et år siden, var der udsolgt på rekordtid. De kommende beboere kan dårligt vente på at forlade deres villaer for rykke sammen i Frederikssund.