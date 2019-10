Spørg Søren Ryge: Hvad skal jeg plante foran min triste gavl?

FOR ABONNENTER

Kaare Birch: Jeg købte huset på billedet her i august på trods af den lidt triste gavl, men faktisk er det et fint lille, prunkløst hus. Der sidder tråde på gavlen, og først troede jeg, at den forrige ejer var blevet pålagt at fjerne planten for at lette den fælles græssåning. Derfor udkastede jeg en snedig plan om at plante rådhusvin på hver side, som så kunne føres over på gavlen ... Det har nu vist sig, at der ingen restriktioner er for at plante.