Fakta

Seniorbofællesskab

Der er 284 seniorbofællesskaber med 5.562 boliger, og lidt flere beboere, da der bor par i flere af boligerne.

Det første seniorbofællesskaber blev taget i brug i 1987, og 2003 blev der taget 32 i brug.

Under finanskrisen gik byggeriet nærmest i stå, og der blev for eksempel ikke taget seniorbofællesskaber i brug i 2014.

Der tre forudsætninger for at kunne kalde sig et seniorbofællesskab: Beboerne skal være fyldt 50-55 år, der skal været et fælleshus forbeholdt beboerne, og beboerne skal indgå i et socialt fællesskab med deres naboer.

Kilde: Fonden Realdania

